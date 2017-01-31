Mc'Donalds намерен за два года полностью перейти на российские продукты в ресторанах РФ

МОСКВА, 31 января. /ТАСС/. Mc'Donalds планирует в течение 2017-2018 гг. полностью перейти на российские продукты в своих ресторанах в РФ. Об этом сообщил на пресс-конференции президент "Макдоналдс" в России Хамзат Хасбулатов.

"В ближайшие два года доведем локализацию практически до 100%. К концу 2018 г. будем иметь меню, полностью произведенное в России", - сказал он.

На сегодняшний день компания в России закупает около 85% продукции у 160 российских производителей, уточнил президент российского подразделения Mc'Donalds. При этом производство куриного сырья в России локализовано на 65% и в ближайшие годы ожидается 100-процентная локализация по картофелю (после запуска проекта с "Белой дачей" - прим. ред.).

Mc'Donalds в 2017 г. может открыть почти на треть меньше ресторанов в России, чем годом ранее.

В 2016 г. компания открыла в России 73 ресторана, в основном в регионах своего присутствия. Однако были и новые города - Томск, Кемерово, Псков, Барнаул, отметил Хасбулатов.

"В этом году откроем около 50 ресторанов", - сказал он. По словам Хасбулатова, 2017 г. "будет непростым", как и два предыдущих. Это связано с кризисом, волатильностью рубля и продолжающейся стагнацией рынка питания вне дома в России. Однако даже в этих условиях число лояльных бренду клиентов продолжает увеличиваться, и компания видит возможности для роста в России, подчеркнул президент "Макдоналдс" в России.

"Мы не планируем это делать (сворачивать инвестиционную программу - прим. ред.). Планируем развиваться дальше. Привлекать и дальше и больше посетителей", - заключил Хасбулатов.