Mc'Donalds намерен за два года полностью перейти на российские продукты в ресторанах РФ

IBSF не имеет оснований для лишения Труненкова золота ОИ-2014Спорт 31 января, 14:18
Бобслеист Труненков проконсультируется с юристами по подаче апелляции на дисквалификациюСпорт 31 января, 14:10
Росавиация: Международная комиссия намеренно затягивает расследование крушения MH17Происшествия 31 января, 14:04
Арктика может лишиться морских льдов в летнее время к 2040 годуНаука 31 января, 14:02
Главный тренер клуба КХЛ "Медвешчак" Дуайер покинет свой пост во вторникСпорт 31 января, 13:59
"Банки для бедных" могут быть созданы в РФ на принципах партнерского банкингаЭкономика и бизнес 31 января, 13:58
Депутат Рады сообщил о начале частичной эвакуации жителей АвдеевкиМеждународная панорама 31 января, 13:51
Женская сборная России по керлингу уступила команде Южной Кореи в матче УниверсиадыСпорт 31 января, 13:48
Допинг-пробы европейских легкоатлетов будут храниться не менее 10 летСпорт 31 января, 13:45
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
МОСКВА, 31 января. /ТАСС/. Mc'Donalds планирует в течение 2017-2018 гг. полностью перейти на российские продукты в своих ресторанах в РФ. Об этом сообщил на пресс-конференции президент "Макдоналдс" в России Хамзат Хасбулатов.
"В ближайшие два года доведем локализацию практически до 100%. К концу 2018 г. будем иметь меню, полностью произведенное в России", - сказал он.
На сегодняшний день компания в России закупает около 85% продукции у 160 российских производителей, уточнил президент российского подразделения Mc'Donalds. При этом производство куриного сырья в России локализовано на 65% и в ближайшие годы ожидается 100-процентная локализация по картофелю (после запуска проекта с "Белой дачей" - прим. ред.).
Mc'Donalds в 2017 г. может открыть почти на треть меньше ресторанов в России, чем годом ранее.
В 2016 г. компания открыла в России 73 ресторана, в основном в регионах своего присутствия. Однако были и новые города - Томск, Кемерово, Псков, Барнаул, отметил Хасбулатов.
"В этом году откроем около 50 ресторанов", - сказал он. По словам Хасбулатова, 2017 г. "будет непростым", как и два предыдущих. Это связано с кризисом, волатильностью рубля и продолжающейся стагнацией рынка питания вне дома в России. Однако даже в этих условиях число лояльных бренду клиентов продолжает увеличиваться, и компания видит возможности для роста в России, подчеркнул президент "Макдоналдс" в России.
"Мы не планируем это делать (сворачивать инвестиционную программу - прим. ред.). Планируем развиваться дальше. Привлекать и дальше и больше посетителей", - заключил Хасбулатов.