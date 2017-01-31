"Банки для бедных" могут быть созданы в РФ на принципах партнерского банкинга

МОСКВА, 31 января. /ТАСС/. Предстоятель Русской православной церкви Патриарх Кирилл предложил создавать в России банки для бедных.

По его мнению, такие кредитные организации необходимы, так как в РФ имеет место "практика ростовщичества" в области микрокредитования малообеспеченных граждан.

Идея Патриарха пока не нашла широкой поддержки в бизнес-кругах. О готовности участвовать в проекте заявили только несколько микрофинансовых организаций - при условии принятия РПЦ значительной части рисков и участия в финансировании подобного института. При этом эксперты считают, что в силу отсутствия у РПЦ опыта и необходимых внутренних правил, за основу можно взять принципы партнерского банкинга, распространенного в мусульманских странах.

"Если говорить об участии церкви в создании такой структуры, то здесь речь может идти, скорее, о создании "неростовщического банка", принципы которого будут схожи с исламским банкингом", - высказал свое мнение об идее Патриарха президент ТПП РФ Сергей Катырин.

Бедные в России

Всемирный банк в своем докладе об экономике России в конце 2016 года указывал, что уровень бедности в РФ несколько снизился, но уязвимость сохраняется на повышенном уровне.

В первом полугодии 2016 года доходы 21,4 млн человек или 14,6% населения были ниже национальной границы бедности. Характерным для РФ является тот факт, что доходы беднейших слоев населения формируются практически исключительно за счет государственного сектора - пенсий, пособий, зарплат на бюджетных предприятиях. В условиях серьезного неравенства и ограничения возможностей для заимствований бедное население не сможет инвестировать в материальный и человеческий капитал, отмечает Всемирный банк. Соответственно, дополнительные возможности по микрокредитованию домохозяйств, которые готовы заняться своим бизнесом и тем самым увеличить свои доходы, могли бы стать одним из путей сокращения бедности и социального неравенства в стране.

Однако не все верят в подобные методы борьбы с бедностью. Так, ранее заместитель председателя комитета Совета Федерации по бюджету и финансовым рынкам Елена Перминова говорила, что для улучшения качества жизни россиян следует укреплять экономику, создавать новые рабочие места и повышать зарплату.

Передовой опыт третьего мира

Патриарх привел в пример опыт предпринимателя Мухаммада Юнуса, который создал в Бангладеш систему кредитования беднейших граждан, в том числе на открытие своего дела.

Созданный им "Грамен банк" предоставляет целевые бизнес- кредиты по ставке 20%, при инфляции в Бангладеш порядка 5%, что сопоставимо с российским показателем 5,4%. Никаких единовременных и ежемесячных комиссий банк не взимает, проценты начисляются только на сумму основного долга.

В России конечные ставки по кредитам малому бизнесу и индивидуальным предпринимателям по программе господдержки "Шесть с половиной" (льготное кредитование МСБ) составляют в среднем 10,6% годовых, однако в отличие от Бангладеш, они предоставляются предпринимателям только на сумму от 10 млн до 1 млрд рублей. При этом обеспечение с предпринимателя не требуется только в случае, если он берет кредит для развития своего бизнеса в приоритетных отраслях (сельское хозяйство, обрабатывающее производство, производство и распределение электроэнергии, газа и воды, строительство, транспорт и связь, внутренний туризм, высокотехнологичные проекты).

Эксперты уверяют, что в России получить посильный в обслуживании небольшой кредит тем, кто "с нуля" и впервые начинает свой бизнес, а до этого не имел высоких доходов, практически невозможно. Собеседник ТАСС в банковских кругах, близкий к владельцам бизнеса, прокомментировал идею создания "банка для бедных" следующим образом: "Начинать бизнес можно только имея инвестора или первоначальный капитал. Если у тебя нет своих денег - не делай свой бизнес". Именно поэтому популярностью пользуются относительно простые и быстрые в получении кредиты в микрофинансовых организациях (МФО). Однако и проценты в них в десятки раз выше банковских - до 300% годовых с этого года.

Ни один из крупных банков не ответил на запрос ТАСС, было бы им интересно развитие микрокредитования для начинающих предпринимателей.

Благотворительный банкинг на партнерских принципах

Катырин считает, что проект Мухаммада Юнуса совмещает в себе банковскую деятельность со специфической формой благотворительности, отмечая схожесть предлагаемой системы с конфессиональным банкингом.

"Здесь мы можем говорить о некоем совмещении банковской деятельности со специфической формой благотворительности. Спрос на подобные услуги крайне высок и в нашей стране", - поясняет он.

Глава ТПП напомнил, что, в частности, партнерский банкинг, в том числе и исламский, работает по принципу проектного инвестирования, то есть становится соавтором и совладельцем проекта и договаривается о разделе прибыли в качестве вознаграждения за свою работу.

"Исламский банк не участвует в сомнительных операциях, поддерживая только те проекты, которые по глубокому анализу имеют экономическую перспективу. Ошибки могут быть и при анализе, и при экспертизе, но банк делит эти риски со своим клиентом", - говорит Катырин.

Партнерский банкинг - это альтернативный вид финансовых услуг, соответствующих принципам финансирования, которое широко применяют в странах Юго-Восточной Азии и Ближнего Востока (как исламский банкинг). Главная особенность финансовых услуг в партнерском банкинге - отказ от ссудного процента, осуществления высокорисковых операций и сделок с неопределенностью.

С надеждой на высшие силы

По мнению главы комитета Госдумы по финансовому рынку, председателя Ассоциации региональных банков "Россия" Анатолия Аксакова, идея создания "банков для бедных" могла бы быть реализована при поддержке церкви, однако это потребует введения новых правовых норм и механизмов, которые обеспечат возвратность кредитов.

Микрофинансовые компании не видят смысла во внесении изменений в действующее законодательство, поддерживая, однако, идею создания "банков для бедных" с участием Русской православной церкви. МФО видят для себя в этом возможность разделить риски и привлечь дополнительное финансирование.

Церковь могла бы предоставлять фондирование для создания "банков для бедных" на базе имеющихся в МФО технологических разработок, считают в микрофинансовой компании Money­Man. Поручительство РПЦ можно было бы использовать в качестве обеспечения по низкорентабельным и высокорисковым кредитам для малоимущих заемщиков, считают представители этого сегмента финансового рынка.

"Поддержка со стороны РПЦ могла бы значительно снизить ставку по кредитам, что увеличило бы их доступность для населения", - пояснили ТАСС в пресс-службе MoneyMan.

При этом, по мнению управляющего директора сервиса онлайн-кредитования "Е-заем" Лиги Трупы, такие заемщики будут возвращать кредиты, если предложить им посильную ставку, что напрямую зависит от источника фондирования и его стоимости.

Перспективы проекта

Церкви, если она решится участвовать в подобном проекте, необходимо будет создать свой кадровый пул и выстраивать связи в бизнес-сообществе, но самое главное - у православного банкинга пока нет наработанной практики, сформировавшихся технологий и бизнес-процессов, которые есть у исламского банкинга, считают эксперты. При этом для кредитных организаций, уже работающих на этих принципах, вопрос изменения законодательства вторичен.

С этим согласны и представители финансовых властей. По мнению представителей Минфина и ЦБ, действующее российское законодательство дает возможность функционированию и банковских, и иных финансовых учреждений на принципах партнерского банкинга. Те организации, которые занимаются предоставлением такого рода услуг, вполне могут быть успешными и без изменения российских законов. Сегодня изучение возможностей использования исламского финансирования в России ведется в рамках утвержденной рабочей группой Банка России дорожной карты по развитию партнерского банкинга и связанных с ним финансовых услуг в Российской Федерации на период 2016-2017 гг.