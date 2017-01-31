АТОР: возможная девальвация рубля может привести к замедлению бронирования туров

МОСКВА, 31 января. /ТАСС/. Российские туроператоры допускают замедления бронирования туров на фоне девальвации рубля, которую прогнозируют эксперты в связи со стартом валютных интервенций Минфина в феврале. Об этом на пресс- конференции сообщила исполнительный директор Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе.

"Скорее всего, это может привести к некоторому замедлению объема бронирований, но я предлагаю решать проблему по мере поступления. Пока рубль не девальвирован. Давайте посмотрим, что будет происходить дальше", - сказала она.

Ранее Минфин объявил, что с февраля начинает проводить операции по покупке и продаже иностранной валюты на внутреннем рынке. Агентом назначен ЦБ РФ, который будет перечислять валюту на счета Федерального казначейства.

Объем операций будет зависеть от суммы нефтегазовых доходов федерального бюджета. Пока фактическая цена на нефть марки Urals превышает $40 за баррель, Минфин будет покупать иностранную валюту в объеме дополнительных нефтегазовых доходов. Если цена на нефть снизится, валюта будет продаваться в объеме выпадающих нефтегазовых доходов. При этом накопленный объем операций по продаже валюты не может превышать накопленного с начала проведения операций объема покупок валюты.

По оценке инвестиционного банка Sberbank CIB, валютные интервенции при нынешних ценах на нефть могут ослабить рубль не более чем на 5-10%.