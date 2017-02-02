Honda отзывает в Южной Корее 2,6 тыс. машин из-за проблем с подушками безопасности

СЕУЛ, 2 февраля. /Корр. ТАСС Станислав Варивода/. Японская компания Honda Motor отзывает в Республике Корея более 1,4 тыс., автомобилей, оснащенных подушками безопасности производства Takata. Об этом сообщило южнокорейское Министерство государственных территорий, инфраструктуры и транспорта.

"В связи с тем, что при срабатывании подушки безопасности могут "выстрелить" в пассажиров металлическими деталями, отзыву для устранения дефекта подлежат 1407 автомобилей, произведенных в период между 2 августа 2011 по 26 июля 2012 года", - отмечается в сообщении. Ведомство призывает владельцев таких автомобилей немедленно обратиться в сервисные центры, поскольку эта проблема стала причиной гибели нескольких людей в других странах.

Кроме того, отзыву подлежат 1,2 тыс. минивэнов Honda Odyssey, произведенные между 29 мая 2012 и 9 сентября 2015 г из-за дефекта креплений второго ряда кресел, который может привести к травмам пассажиров.