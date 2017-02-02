В ФАС заявили, что мировая с Apple по делу о ценах на IPhone возможна

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МОСКВА, 2 февраля. /ТАСС/. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России объявит результаты расследования дела о координации Apple цен на IPhone в I квартале 2017 года, мировое соглашение с компанией возможно. Об этом заявил замглавы ФАС Андрей Цариковский на пресс-конференции в ТАСС.
"Мы для всех оставляем открытые двери, чтобы воспользоваться возможностью количественного смягчения. Если нет, то нет, конечно. Результаты объявим в марте - ну максимум, в первом квартале. Но точно не на майских праздниках", - сказал он.
При этом, как пояснил Цариковский ТАСС, ФАС всегда готова к мировому соглашению, если компания признала вину и устранила нарушения. "Это возможно", - сказал он, отвечая на вопрос, возможно ли мировое соглашение с Apple.