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В ФАС заявили, что мировая с Apple по делу о ценах на IPhone возможна

Экономика и бизнес
2 февраля, 11:42 UTC+3
Итоги дела будут объявлены в I квартале 2017 года
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Материал из 1 страницы
© Сергей Фадеичев/ТАСС

МОСКВА, 2 февраля. /ТАСС/. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России объявит результаты расследования дела о координации Apple цен на IPhone в I квартале 2017 года, мировое соглашение с компанией возможно. Об этом заявил замглавы ФАС Андрей Цариковский на пресс-конференции в ТАСС.

"Мы для всех оставляем открытые двери, чтобы воспользоваться возможностью количественного смягчения. Если нет, то нет, конечно. Результаты объявим в марте - ну максимум, в первом квартале. Но точно не на майских праздниках", - сказал он.

При этом, как пояснил Цариковский ТАСС, ФАС всегда готова к мировому соглашению, если компания признала вину и устранила нарушения. "Это возможно", - сказал он, отвечая на вопрос, возможно ли мировое соглашение с Apple.

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