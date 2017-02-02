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Курс доллара на Московской бирже упал ниже 59 рублей

Экономика и бизнес
2 февраля, 20:36 дата обновления: 2 февраля, 20:57 UTC+3
Курс евро по состоянию на 20:50 мск составил 64,05 рубля
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МОСКВА, 2 февраля. /ТАСС/. Курс доллара к рублю на Московской бирже в ходе торгов снизился на 1,57 рубля по сравнению с уровнем закрытия предыдущих торгов и составил 58,56 рубля. Таким образом, курс доллара опустился ниже отметки 59 рублей впервые с 17 января 2017 года.

Курс евро опускался на торгах Московской биржи на 1,56 рубля - до 62,2 рубля, а по состоянию на 20:50 мск составил 64,05 рубля (-71 копейка к предыдущему закрытию).

Ранее стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в апреле 2017 года в ходе торгов на бирже ICE в Лондоне превысила $57 за баррель (впервые с начала января), увеличившись на 0,94% - до $57,05 за баррель.

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