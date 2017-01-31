Кудрин: закупка Минфином валюты приведет к мягкому ослаблению курса рубля

МОСКВА, 31 января. /ТАСС/. Закупка Минфином России иностранной валюты приведет к мягкому ослаблению курса рубля с его дальнейшей стабилизацией, сообщил журналистам глава Центра стратегических разработок Алексей Кудрин.

"Я согласен, что будет мягкое снижение (курса рубля - прим. ред.), а затем стабилизация", - сказал Кудрин, отвечая на вопрос о влиянии валютных интервенций Минфина.