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Кудрин: закупка Минфином валюты приведет к мягкому ослаблению курса рубля

Экономика и бизнес
31 января, 17:52 UTC+3
Кудрин: закупка Минфином валюты приведет к мягкому ослаблению курса рубля
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МОСКВА, 31 января. /ТАСС/. Закупка Минфином России иностранной валюты приведет к мягкому ослаблению курса рубля с его дальнейшей стабилизацией, сообщил журналистам глава Центра стратегических разработок Алексей Кудрин.

"Я согласен, что будет мягкое снижение (курса рубля - прим. ред.), а затем стабилизация", - сказал Кудрин, отвечая на вопрос о влиянии валютных интервенций Минфина. 

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