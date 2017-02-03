Рубль начал снижение после объявления объема интервенций Минфина в феврале

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МОСКВА, 3 февраля. /ТАСС/. Курс рубля в ходе торгов на Московской бирже перешел к снижению на фоне объявления объема интервенций Минфина в феврале.
Так, по состоянию на 12:00 мск доллар укрепился к рублю на 0,2%, до 59,55 руб.
При этом до объявления данных Минфина доллар торговался на отметке 59,39 руб. (по состоянию на 11:30 мск), евро - на отметке 63,9 руб.
Согласно сообщению Министерства, в феврале ведомство закупит валюту на рынке на 113,1 млрд руб. Она будет приобретаться за счет допдоходов от нефти.