Рубль начал снижение после объявления объема интервенций Минфина в феврале

МОСКВА, 3 февраля. /ТАСС/. Курс рубля в ходе торгов на Московской бирже перешел к снижению на фоне объявления объема интервенций Минфина в феврале.

Так, по состоянию на 12:00 мск доллар укрепился к рублю на 0,2%, до 59,55 руб.

При этом до объявления данных Минфина доллар торговался на отметке 59,39 руб. (по состоянию на 11:30 мск), евро - на отметке 63,9 руб.

Согласно сообщению Министерства, в феврале ведомство закупит валюту на рынке на 113,1 млрд руб. Она будет приобретаться за счет допдоходов от нефти.