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МЭР: сохранение ЦБ РФ ключевой ставки в 10% позволит достичь инфляции в 4% в 2017 году

Экономика и бизнес
3 февраля, 16:54 UTC+3 МОСКВА 3, февраля. /ТАСС
В министерстве отметили, что важно снизить показатель инфляционных ожиданий, чтобы экономические субъекты "поверили, что этот показатель всерьез и надолго"
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МОСКВА, 3 февраля. /ТАСС/. Министерство экономического развития считает решение Банка России сохранить ключевую ставку на уровне 10% ожидаемым, которое позволит достичь инфляции 4% по итогам 2017 года. Об этом ТАСС заявили в министерстве.

"Это ожидаемое решение, которое позволит достичь инфляции 4% по итогам 2017 года. Важно снизить показатель инфляционных ожиданий, чтобы экономические субъекты поверили, что этот показатель всерьез и надолго. Необходимые структурные изменения будут предусмотрены комплексным планом действий по обеспечению устойчивого экономического развития на 2017-2025 годы", - рассказали ТАСС в Минэкономразвития.

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Ранее 3 февраля совет директоров Банка России на первом заседании в 2017 году принял решение сохранить ключевую ставку на уровне 10% годовых.

Принимая решение по ключевой ставке, Банк России исходил из снижения годовой инфляции в соответствии со своими ожиданиями, из необходимости сохранения умеренно жестких денежно-кредитных условий для закрепления тенденции к устойчивому замедлению инфляции, оптимистичных ожиданий от восстановления экономической активности в стране и других параметров.

Вместе с тем в ЦБ отмечали, что сохраняются риски недостижения инфляцией в 2017 году целевого уровня 4% при сохранении вероятности снижения инфляционных рисков на среднесрочном горизонте.

Кроме того, по мнению совета директоров ЦБ, внешнеполитическая и внешнеэкономическая неопределенность остается на высоком уровне, что может оказать негативное влияние на курсовые и инфляционные ожидания.

В ЦБ считают, что поддержание умеренно жестких денежно-кредитных условий позволит ограничить инфляционные риски, в том числе краткосрочные риски в связи с началом покупок Минфином России иностранной валюты на валютном рынке.

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