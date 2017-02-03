МЭР: сохранение ЦБ РФ ключевой ставки в 10% позволит достичь инфляции в 4% в 2017 году

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МОСКВА, 3 февраля. /ТАСС/. Министерство экономического развития считает решение Банка России сохранить ключевую ставку на уровне 10% ожидаемым, которое позволит достичь инфляции 4% по итогам 2017 года. Об этом ТАСС заявили в министерстве.
"Это ожидаемое решение, которое позволит достичь инфляции 4% по итогам 2017 года. Важно снизить показатель инфляционных ожиданий, чтобы экономические субъекты поверили, что этот показатель всерьез и надолго. Необходимые структурные изменения будут предусмотрены комплексным планом действий по обеспечению устойчивого экономического развития на 2017-2025 годы", - рассказали ТАСС в Минэкономразвития.
Ранее 3 февраля совет директоров Банка России на первом заседании в 2017 году принял решение сохранить ключевую ставку на уровне 10% годовых.
Принимая решение по ключевой ставке, Банк России исходил из снижения годовой инфляции в соответствии со своими ожиданиями, из необходимости сохранения умеренно жестких денежно-кредитных условий для закрепления тенденции к устойчивому замедлению инфляции, оптимистичных ожиданий от восстановления экономической активности в стране и других параметров.
Вместе с тем в ЦБ отмечали, что сохраняются риски недостижения инфляцией в 2017 году целевого уровня 4% при сохранении вероятности снижения инфляционных рисков на среднесрочном горизонте.
Кроме того, по мнению совета директоров ЦБ, внешнеполитическая и внешнеэкономическая неопределенность остается на высоком уровне, что может оказать негативное влияние на курсовые и инфляционные ожидания.
В ЦБ считают, что поддержание умеренно жестких денежно-кредитных условий позволит ограничить инфляционные риски, в том числе краткосрочные риски в связи с началом покупок Минфином России иностранной валюты на валютном рынке.