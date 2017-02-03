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В Минсельхозе прокомментировали претензии Лукашенко к Россельхознадзору

Экономика и бизнес
3 февраля, 18:09 дата обновления: 3 февраля, 18:31 UTC+3
Замминистра сельского хозяйства Евгений Громыко, в частности, заявил, что Белоруссии необходимо решать системные проблемы с контролем качества продуктов
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МОСКВА, 3 февраля. /ТАСС/. Власти Белоруссии не хотят решать системные проблемы с контролем качества производимых в стране продуктов питания. Об этом журналистам сообщил заместитель министра сельского хозяйства РФ Евгений Громыко, комментируя заявление президента Белоруссии Александра Лукашенко о необходимости завести уголовное дело в отношении главы Россельхознадзора.

"Основная причина по многим белорусским предприятиям - нежелание белорусской стороны подойти к решению системных проблем надзорности и подконтрольности пищевых продуктов. Мы обращали внимание белорусской стороны на системные меры, а они - на конкретные предприятия", - сказал Громыко.

За последние три года, посетовал Громыко, ни один ветеринарный инспектор Белоруссии не был "ни наказан, ни уволен с работы при сотнях случаев нарушений".

По его словам, Россия действовала правильно, вводя ограничения в отношении некоторых белорусских производителей продовольствия.

"Может быть, надо законодательство подкорректировать. Может быть, мы не можем потребовать друг от друга исполнения каких-то обязательств. Но мы действовали правильно", - сказал он.

"Данкверта уже кто только не увольнял, и в суды (на него) не подавал... Но пока мы все суды выигрываем", - отметил замглавы Минсельхоза РФ.

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