Данкверт считает, что после заявлений Лукашенко будет трудно работать с Белоруссией

МОСКВА, 3 февраля. /ТАСС/. После заявлений президента Белоруссии Александра Лукашенко о необходимости возбудить дело в отношении руководителя Россельхознадзора работать с Минском будет сложно. Об этом сообщил ТАСС глава Россельхознадзора Сергей Данкверт.

"На таких примерах, если будут такие заявления, каждый российский чиновник будет вспоминать Баумгертнера, а потом Данкверта. И очень сложно будет работать с Белоруссией", - сказал он.

Владислав Баумгертнер, бывший гендиректор "Уралкалия", и экс-председатель наблюдательного совета "Белорусской калийной компании". В августе 2013 г. он был арестован в Минске на три месяца по обвинению в злоупотреблении властью и служебными полномочиями. Затем Баумгертнер был экстрадирован в Россию. После выдачи в РФ бизнесмен был помещен под домашний арест. 1 сентября 2014 г. он был освобожден под залог в 15 млн руб. 20 февраля 2015 г. СК РФ прекратил уголовное дело в отношении экс-главы "Уралкалия" в связи с отсутствием в его действиях состава преступления.

Давление на чиновников

Данкверт считает, что основной целью заявлений Лукашенко является оказание "морального воздействия". "Я думаю, что это в первую очередь является оказанием давления на всех российских чиновников, которые выполняют свою работу", - отметил руководитель Россельхознадзора.

Ранее президент Белоруссии заявил, что поручил МВД республики завести уголовное дело на главу Россельхознадзора Сергея Данкверта за "нанесение ущерба государству".

Комментируя это заявление ТАСС, официальный представитель Россельхознадзора Юлия Мелано отметила, что те ограничения и запреты, которые ведомство вводили в отношении белорусской продукции и предприятий, соответствовали "существующим российским и международным законодательствам".

Президент Белоруссии не впервые публично критикует руководителя Россельхознадзора. В декабре 2016 г. Лукашенко подверг жесткой критике претензии Данкверта к белорусскому продовольствию. Так, после введения Россией 7 августа 2014 г. ограничений на импорт продовольственных товаров из стран в ответ на санкции ЕС и США Белоруссия стала крупным экспортером и реэкспортером многих видов пищевой продукции, включая томаты, груши и виноград.

Весной 2016 г. Россельхознадзор приостановил ввоз мяса кур и других видов мяса в Россию с пяти крупных предприятий Белоруссии. Такое решение было принято из-за неоднократного нарушения ветеринарно-санитарных требований Евразийского экономического союза, куда входят Россия и Белоруссия.

Летом 2016 г. Россельхознадзор поэтапно запретил ввоз продукции с ряда белорусских молочных предприятий. Тогда глава Россельхознадзора Сергей Данкверт заявлял, что зачастую на белорусскую продукцию выдавались подложные документы, предоставлялись фальшивые данные и декларации. Российское ведомство просило белорусскую сторону предоставить исчерпывающую информацию о мерах, принятых в отношении 56 белорусских предприятий, в продукции которых выявлялись запрещенные и вредные вещества в период с 6 июня по 31 июля 2016 г.