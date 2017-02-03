Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Личное время
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 04.02:
$ 59.31
€ 63.82
^
Лента новостей
Разделы сайта
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Данкверт считает, что после заявлений Лукашенко будет трудно работать с Белоруссией

Экономика и бизнес
3 февраля, 14:26 дата обновления: 3 февраля, 14:43 UTC+3
На таких примерах, если будут такие заявления, каждый российский чиновник будет вспоминать Баумгертнера, а потом Данкверта, считает глава Россельхознадзора
Поделиться
Материал из 1 страницы
Сергей Данкверт

Сергей Данкверт

© Валерий Шарифулин/ТАСC

МОСКВА, 3 февраля. /ТАСС/. После заявлений президента Белоруссии Александра Лукашенко о необходимости возбудить дело в отношении руководителя Россельхознадзора работать с Минском будет сложно. Об этом сообщил ТАСС глава Россельхознадзора Сергей Данкверт.

Смотрите также
Александр Лукашенко
Лукашенко поручил возбудить дело в отношении главы Россельхознадзора

"На таких примерах, если будут такие заявления, каждый российский чиновник будет вспоминать Баумгертнера, а потом Данкверта. И очень сложно будет работать с Белоруссией", - сказал он.

Владислав Баумгертнер, бывший гендиректор "Уралкалия", и экс-председатель наблюдательного совета "Белорусской калийной компании". В августе 2013 г. он был арестован в Минске на три месяца по обвинению в злоупотреблении властью и служебными полномочиями. Затем Баумгертнер был экстрадирован в Россию. После выдачи в РФ бизнесмен был помещен под домашний арест. 1 сентября 2014 г. он был освобожден под залог в 15 млн руб. 20 февраля 2015 г. СК РФ прекратил уголовное дело в отношении экс-главы "Уралкалия" в связи с отсутствием в его действиях состава преступления.

Давление на чиновников

Данкверт считает, что основной целью заявлений Лукашенко является оказание "морального воздействия". "Я думаю, что это в первую очередь является оказанием давления на всех российских чиновников, которые выполняют свою работу", - отметил руководитель Россельхознадзора.

Ранее президент Белоруссии заявил, что поручил МВД республики завести уголовное дело на главу Россельхознадзора Сергея Данкверта за "нанесение ущерба государству".

Комментируя это заявление ТАСС, официальный представитель Россельхознадзора Юлия Мелано отметила, что те ограничения и запреты, которые ведомство вводили в отношении белорусской продукции и предприятий, соответствовали "существующим российским и международным законодательствам".

Смотрите также
Сергей Данкверт
Россельхознадзор не обеспокоен поручением Лукашенко возбудить дело против Данкверта

Президент Белоруссии не впервые публично критикует руководителя Россельхознадзора. В декабре 2016 г. Лукашенко подверг жесткой критике претензии Данкверта к белорусскому продовольствию. Так, после введения Россией 7 августа 2014 г. ограничений на импорт продовольственных товаров из стран в ответ на санкции ЕС и США Белоруссия стала крупным экспортером и реэкспортером многих видов пищевой продукции, включая томаты, груши и виноград.

Весной 2016 г. Россельхознадзор приостановил ввоз мяса кур и других видов мяса в Россию с пяти крупных предприятий Белоруссии. Такое решение было принято из-за неоднократного нарушения ветеринарно-санитарных требований Евразийского экономического союза, куда входят Россия и Белоруссия.

Летом 2016 г. Россельхознадзор поэтапно запретил ввоз продукции с ряда белорусских молочных предприятий. Тогда глава Россельхознадзора Сергей Данкверт заявлял, что зачастую на белорусскую продукцию выдавались подложные документы, предоставлялись фальшивые данные и декларации. Российское ведомство просило белорусскую сторону предоставить исчерпывающую информацию о мерах, принятых в отношении 56 белорусских предприятий, в продукции которых выявлялись запрещенные и вредные вещества в период с 6 июня по 31 июля 2016 г.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Пресс-конференция Александра Лукашенко
Страны
Россия Белоруссия
Персоны
Данкверт, Сергей Алексеевич Лукашенко, Александр Григорьевич
Новости smi2.ru
В других СМИ
Реклама
Фото
12
"Автомобилем года" на международном автосалоне в Детройте стал Chevrolet Bolt
8
РЖД запускают новый поезд сообщением Москва - Берлин
Дональд Трамп
9
Трамп обсудил с главами ведущих технологических компаний США создание рабочих мест
Интересное
14 лучших фото недели: хаски за рулем, шампанское под водой и беженцы в золоте
Друзья навсегда: модная история Одри Хепберн и Юбера де Живанши
Россия: времена года
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Лукашенко поручил возбудить дело в отношении главы Россельхознадзора
2
Киттель требует дисквалифицировать ударившего его велогонщика Гривко на полгода
3
Чуркин предложил Лондону "очистить совесть", вернув аннексированные территории
4
В России заработал православный мессенджер на платформе Telegram
5
МИД ждет от Reuters пояснений в связи с претензиями по поводу условий работы в РФ
6
Лукашенко не видит необходимости в создании военной авиабазы РФ в Белоруссии
7
Рогозин: Киев сам разрушил собственное двигателестроение
Темы дня
Реклама