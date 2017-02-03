Москва выразила недоумение в связи с решением Минска возбудить дело против Данкверта

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МОСКВА, 3 февраля. /ТАСС/. Москва выразила недоумение в связи с решением президента Белоруссии возбудить дело против главы Россельхознадзора Сергея Данкверта. Об этом сообщила пресс-служба президента России, комментируя заявления президента Белоруссии Александра Лукашенко в ходе пресс-конференции в Минске.
"В Москве недоумевают в связи с решением президента Белоруссии открыть уголовное дело против руководителя Россельхознадзора Сергея Данкверта. Российское ведомство выполняет свои функции", - говорится в сообщении.