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Москва выразила недоумение в связи с решением Минска возбудить дело против Данкверта

Политика
3 февраля, 15:03 UTC+3
В пресс-службе президента России отметили, что Россельхознадзор выполняет свои функции
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МОСКВА, 3 февраля. /ТАСС/. Москва выразила недоумение в связи с решением президента Белоруссии возбудить дело против главы Россельхознадзора Сергея Данкверта. Об этом сообщила пресс-служба президента России, комментируя заявления президента Белоруссии Александра Лукашенко в ходе пресс-конференции в Минске.

"В Москве недоумевают в связи с решением президента Белоруссии открыть уголовное дело против руководителя Россельхознадзора Сергея Данкверта. Российское ведомство выполняет свои функции", - говорится в сообщении.

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Данкверт, Сергей Алексеевич Лукашенко, Александр Григорьевич
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