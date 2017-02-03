Орешкин: обсуждение изменений налоговой системы необходимо закончить к концу I полугодия

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МОСКВА, 3 февраля. /ТАСС/. Обсуждение изменений налоговой системы необходимо закончить к концу первого полугодия 2017 года. Об этом сообщил журналистам глава Минэкономразвития РФ Максим Орешкин.
"Крайне важно, во-первых, закончить обсуждение изменений налоговой системы к концу первого полугодия. И, во-вторых, постараться сделать так, чтобы нагрузка на компании, работающие легально, была снижена. В том числе, исходя из таких установок, мы ведем работу над планом экономического развития до 2025 года", - сказал министр.
Он отметил, что в опросе бизнеса тревогу вызывает показатель "высокий уровень налогообложения", который по-прежнему составляет 39%.
"Это высокий уровень и означает, что эта проблема становится одной из самых важных для долгосрочного экономического развития", - резюмировал глава МЭР.
Реформирование налоговой системы стало одной из главных тем на "Гайдаровском форуме", который прошел в Москве в середине января. Тогда Орешкин подчеркнул, что снижение налоговой нагрузки на бизнес возможно только при легализации теневых предпринимателей. Глава Минфина Антон Силуанов, в свою очередь, среди необходимых для снижения налогов для бизнеса условий назвал сокращение расходов бюджета.
Орешкин назвал ключевой политику ЦБ по стабилизации долгосрочных инфляционных ожиданий около 4%.
"Хочу отметить важность продолжения акцентированной политики Банка России по снижению инфляции и стабилизации инфляционных ожиданий. Мы ожидаем уверенного снижения инфляционной динамики в этом году до отметки в 4%. И самым важным считаю стабилизацию долгосрочных инфляционных ожиданий около этого уровня, поддерживаю политику ЦБ, направленную на это", - сказал журналистам Орешкин.
Ранее в пятницу совет директоров Банка России на первом в 2017 году заседании принял решение сохранить ключевую ставку на уровне 10% годовых.