Проблемы у Татфондбанка негативно повлияли на бизнес-настроения в Татарстане

КАЗАНЬ, 6 февраля. /ТАСС/. Проблемы у Татфондбанка оказали негативное влияние на бизнес-настроения в Татарстане. Об этом ТАСС сообщила в понедельник руководитель Агентства инвестиционного развития Татарстана Талия Минуллина.

"Те, кто являлся вкладчиками (Татфондбанка - прим. ТАСС), попали не совсем в хорошую ситуацию. Но я не думаю, что это станет предметом остановки их профессиональной деятельности в республике. Но то, что это выдало некий негативный эффект на бизнес-настроения, это есть", - сказала собеседница агентства.

Как сообщал ТАСС, Главное следственное управление МВД по Татарстану возбудило уголовное дело по заявлениям граждан по деятельности "ИК ТФБ-Финанс" ("дочка" Татфондбанка). Дело возбуждено по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное в особо крупном размере) по факту мошеннических действий. По предварительным подсчетам, причиненный потерпевшим ущерб оценивается в сумму более 90 млн рублей.

Татфондбанк 12 декабря 2016 года ввел ограничения на снятие наличных в банкоматах и при досрочном закрытии вкладов в связи с повышенным спросом на фоне публикаций в СМИ о возможной санации. 15 декабря Банк России объявил мораторий на удовлетворение требований кредиторов Татфондбанка сроком на три месяца, ввел в банке временную администрацию, а также отключил его от системы банковских электронных срочных платежей. Функции временной администрации по управлению банком сроком на шесть месяцев ЦБ возложил на Агентство по страхованию вкладов (АСВ). По решению АСВ возмещение по вкладам (сумма которых не превышает 1,4 млн руб.) было возложено на Сбербанк, ВТБ 24, "Россельхозбанк", банки "ФК Открытие" и "Ак Барс", выплаты вкладчикам начались с 26 декабря.