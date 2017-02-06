S&P: кредитный рейтинг России не станет инвестиционным еще как минимум один - два года

МОСКВА, 6 февраля. /ТАСС/. Международное рейтинговое агентство Standard & Poor's ожидает, что кредитный рейтинг России не станет инвестиционным, вероятно, еще как минимум один - два года. Об этом сообщил глава подразделения суверенных рейтингов агентства Моритц Кремер в интервью агентству Reuters.

"Мы полагаем, что рейтинг (России - прим. ТАСС) как минимум в течение года или двух будет оставаться на неинвестиционном уровне", - отметил он.

Говоря о возможном снятии или частичной отмене санкций США, он отметил, что "пока слишком рано говорить" о том, как будет развиваться ситуация с санкциями, и также не считает, что она существенно влияет на рейтинг.

"Это (снятие санкций США) не столь важно (для России - ред.) с экономической точки зрения, как было бы в случае изменения санкционного режима ЕС, поскольку торговля России с ЕС гораздо шире", - добавил Моритц Кремер.

Осенью прошлого года S&P повысило прогноз по суверенному кредитному рейтингу России до "стабильного" с "негативного", подтвердив сам рейтинг на уровне "ВВ+".