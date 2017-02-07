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"Известия": Шувалов заявил, что правительство РФ не собирается приватизировать РЖД

Экономика и бизнес
7 февраля, 0:35 дата обновления: 7 февраля, 0:51 UTC+3
Ранее глава РЖД Олег Белозеров заявил, что скорее всего компания не будет приватизирована в 2017 году, это будет год обсуждения продажи
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Первый вице-премьер РФ Игорь Шувалов

Первый вице-премьер РФ Игорь Шувалов

© Валерий Шарифулин/ТАСС

МОСКВА, 7 февраля. /ТАСС/. Правительство РФ не собирается приватизировать РЖД. Об этом в интервью газете "Известия" заявил первый заместитель председателя правительства Игорь Шувалов.

"Сразу скажу, что мы не собираемся приватизировать РЖД ("Российские железные дороги"). Буквально на днях в правительстве утверждена программа приватизации, и РЖД в этот список не входит. Больше того, когда мы обсуждали в прошлом приватизацию РЖД, речь шла о совсем небольшом пакете, который можно было бы разместить в пользу негосударственных пенсионных фондов, но сейчас и этого нет в повестке. На них приватизация никак не могла повлиять", - сказал Шувалов.

Ранее глава РЖД Олег Белозеров заявил, что скорее всего компания не будет приватизирована в 2017 году, это будет год обсуждения продажи. По его словам, прежде чем определять дату приватизации пакета РЖД надо провести работу над тарифным прейскурантом РЖД, а также выполнять ряд других условий по вопросам механизмов инвестирования государства в РЖД. По мнению Белозерова, приватизация РЖД предпочтительна в сторону портфельных инвесторов.

Ранее глава РЖД отмечал, что в случае принятия решения о приватизации компании целесообразно продавать не более 5% акций. В начале 2016 года он говорил, что РЖД будут прорабатывать вопрос о приватизации в течение года. Глава ФАС Игорь Артемьев заявлял, что ведомство одобряет приватизацию пакета акций РЖД в размере около 5-10%.

В апреле 2015 года, Ольга Дергунова, возглавлявшая тогда Росимущество, говорила, что приватизация 5% акций РЖД возможна в перспективе 3-5 лет. Она отмечала, что эти планы могут быть реализованы благодаря возобновлению работы накопительной компоненты пенсионных сбережений, то есть пенсионные фонды смогут выступать приобретателями акций инфраструктурных компаний.

Законопроект, предусматривающий приватизацию 5% акций РЖД, правительство внесло в Госдуму 1 октября 2013 г. Однако в ноябре 2013 г. комитет Госдумы по вопросам собственности принял решение отложить рассмотрение законопроекта до момента реализации правительством РФ комплекса мероприятий по повышению капитализации компании, в том числе определения механизмов государственных инвестиций в развитие железнодорожной инфраструктуры.

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Приватизация: вторая волна
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