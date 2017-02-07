Продажи "АвтоВАЗа" в РФ в январе выросли на 4,6%

МОСКВА, 7 февраля. /ТАСС/. Продажи крупнейшего автопроизводителя в России ПАО "АвтоВАЗ" в январе 2017 года выросли на 4,6% до 16,3 тыс. автомобилей. Об этом говорится в пресс-релизе компании.

Доля бренда Lada на российском рынке легковых автомобилей в январе, по оценке "АвтоВАЗа", составила более 19,5%, против 19,9% в 2016 году. В сегменте пассажирских автомобилей доля Lada в январе достигает примерно 20%, в сегменте легких коммерческих машин - около 15%.

По прогнозам компании, автомобиль Lada Vesta в январе может выйти на третье место в общероссийском рейтинге продаж, а Lada XRAY войти топ-10 самых продаваемых автомобилей в России.

"АвтоВАЗ" по итогам 2016 г. продал почти 266,3 тыс. автомобилей Lada, что на 1% меньше, чем в 2015 г. При этом в декабре реализовано 27,63 тыс. машин, что на 17,8% превышает результат декабря предыдущего года.

В минувшем году доля Lada на российском рынке легковых автомобилей, по оценке "АвтоВАЗа", составила 20% против 17,8% годом ранее. В декабре доля Lada выросла до 20,4% с 17,2%. По данным компании, в 2016 г. Lada Granta заняла второе место в топ-5 самых продаваемых автомобилей в России (реализовано 87,73 тыс. автомобилей). Lada Vesta заняла четвертое место с результатом в 55,17 тыс. проданных машин.

Согласно информации Ассоциации европейского бизнеса, общие продажи легковых и легких коммерческих автомобилей в РФ в 2016 г. упали на 11% - до 1,42 млн. При этом в декабре прошедшего года продажи сократились на 0,9% - до 146 тыс. единиц.