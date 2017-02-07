Медведев проведет серию совещаний по развитию АПК, в том числе в регионах

Павел Лунгин назвал споры вокруг "Матильды" "нездоровой истерией"Культура 7 февраля, 13:04
Росгвардия разрабатывает новую разведывательную машину на базе "Тигра"Армия и ОПК 7 февраля, 13:03
FIS отклонила апелляции Вылегжанина и Петухова на временное отстранениеСпорт 7 февраля, 13:02
Кураньи и Леманн вошли в состав сборной Германии по футболу на Кубок легендСпорт 7 февраля, 13:01
РУСАДА заявило, что прогресс в восстановлении организации в правах остается позитивнымСпорт 7 февраля, 12:55
Песков объяснил проверку боеготовности ВКС продолжением подобной практикиАрмия и ОПК 7 февраля, 12:49
Чернышенко: Сочи благодаря опыту проведения ОИ-2014 готов принять событие любого уровняСпорт 7 февраля, 12:46
Футбольные клубы пяти ведущих лиг Европы потратили на зимние трансферы рекордные €742 млнСпорт 7 февраля, 12:38
Кремль согласен в 2023 году проверить, извинится ли журналист Fox перед ПутинымПолитика 7 февраля, 12:34
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
МОСКВА, 7 февраля. /ТАСС/. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев проведет весной серию совещаний по развитию сельского хозяйства, в том числе в ряде регионов, заявил вице-премьер РФ Аркадий Дворкович на съезде Союза производителей молока.
"Председатель правительства весной проведет несколько совещаний на тему сельского хозяйства, в том числе в российских регионах", - сказал он.
По словам вице-премьера, планируется на месте рассматривать имеющиеся проблемы в развитии АПК.
Дворкович отметил, что правительство будет обеспечивать равный подход к контролю за качеством молочной продукции вне зависимости от того, в какой стране она была произведена.
"Тему сертификации и тему контроля мы будем подробно и детально обсуждать в ближайшее время. В пятницу буквально состоится совещание на Лианозовском комбинате здесь в Москве с участием производителей, регионов, представителей федеральных органов власти. Надеюсь найдем там подходы, чтобы двигаться дальше, чтобы не накладывать излишнее административное бремя на производителей, и при этом гарантировать необходимый уровень безопасности для потребителей", - подчеркнул Дворкович.
Он также добавил, что Россия может нарастить экспорт молока и молочной продукции. "У нас есть хороший экспортный потенциал, нам нужно наращивать производство. И нет никакой проблемы, что часть российского производства будет идти не на российский рынок, а на зарубежный, а мы при этом будем продолжать импортировать отдельные виды продукции из других стран, это нормально", - считает вице-премьер.
Объем поддержки сельского хозяйства РФ может быть увеличен во второй половине 2017 года, если для это появятся финансовые возможности, заявил Дворкович.
"Мы с Минсельхозом будем предлагать, чтобы уровень поддержки был увеличен, но ситуация с бюджетом сложная... Думаю, что это может произойти не ранее второй половины года", - сказал Дворкович, отвечая на соответствующий вопрос.