Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 08.02:
$ 59.19
€ 63.24
^
Лента новостей
Разделы сайта
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Медведев проведет серию совещаний по развитию АПК, в том числе в регионах

Экономика и бизнес
7 февраля, 11:51 UTC+3 МОСКВА 7, февраля. /ТАСС
Как заявил вице-премьер Александр Дворкович, планируется на месте рассматривать имеющиеся проблемы в развитии АПК
Поделиться
Материал из 1 страницы

МОСКВА, 7 февраля. /ТАСС/. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев проведет весной серию совещаний по развитию сельского хозяйства, в том числе в ряде регионов, заявил вице-премьер РФ Аркадий Дворкович на съезде Союза производителей молока.

"Председатель правительства весной проведет несколько совещаний на тему сельского хозяйства, в том числе в российских регионах", - сказал он.

По словам вице-премьера, планируется на месте рассматривать имеющиеся проблемы в развитии АПК.

Дворкович отметил, что правительство будет обеспечивать равный подход к контролю за качеством молочной продукции вне зависимости от того, в какой стране она была произведена.

"Тему сертификации и тему контроля мы будем подробно и детально обсуждать в ближайшее время. В пятницу буквально состоится совещание на Лианозовском комбинате здесь в Москве с участием производителей, регионов, представителей федеральных органов власти. Надеюсь найдем там подходы, чтобы двигаться дальше, чтобы не накладывать излишнее административное бремя на производителей, и при этом гарантировать необходимый уровень безопасности для потребителей", - подчеркнул Дворкович.

Он также добавил, что Россия может нарастить экспорт молока и молочной продукции. "У нас есть хороший экспортный потенциал, нам нужно наращивать производство. И нет никакой проблемы, что часть российского производства будет идти не на российский рынок, а на зарубежный, а мы при этом будем продолжать импортировать отдельные виды продукции из других стран, это нормально", - считает вице-премьер.

Поддержка сельского хозяйства

Объем поддержки сельского хозяйства РФ может быть увеличен во второй половине 2017 года, если для это появятся финансовые возможности, заявил Дворкович.

"Мы с Минсельхозом будем предлагать, чтобы уровень поддержки был увеличен, но ситуация с бюджетом сложная... Думаю, что это может произойти не ранее второй половины года", - сказал Дворкович, отвечая на соответствующий вопрос.

По его словам, при более высоких ценах на энергоносители сельское хозяйство будет первым в очереди на получение поддержки. Дворкович отметил, что в первую очередь эти деньги пойдут на поддержку инвестиционных проектов в молочной сфере, а также на поддержку производства круп, овощей, логистической поддержки и др.
{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Страны
Россия
Персоны
Медведев, Дмитрий Анатольевич Дворкович, Аркадий Владимирович
Новости smi2.ru
В других СМИ
Реклама
Фото
12
"Автомобилем года" на международном автосалоне в Детройте стал Chevrolet Bolt
8
РЖД запускают новый поезд сообщением Москва - Берлин
Дональд Трамп
9
Трамп обсудил с главами ведущих технологических компаний США создание рабочих мест
Интересное
Россия: времена года
Кошелек в смартфоне: безопасно ли расплачиваться мобильным устройством
Невольник чести. Последняя дуэль Александра Пушкина
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Медведев одобрил всеобщую бессрочную бесплатную приватизацию имущества
2
Белый дом опубликовал список терактов, недостаточно освещенных в прессе
3
В Москве грабители отобрали у мужчины 10 млн рублей, полученных от продажи квартиры
4
Песков объяснил проверку боеготовности ВКС продолжением подобной практики
5
Строители приступают к сборке сводов арок Керченского моста
6
AliExpress не отменял бесплатную доставку в Россию
7
Кремль согласен в 2023 году проверить, извинится ли журналист Fox перед Путиным
Темы дня
Реклама