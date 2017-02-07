Медведев проведет серию совещаний по развитию АПК, в том числе в регионах

МОСКВА, 7 февраля. /ТАСС/. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев проведет весной серию совещаний по развитию сельского хозяйства, в том числе в ряде регионов, заявил вице-премьер РФ Аркадий Дворкович на съезде Союза производителей молока.

"Председатель правительства весной проведет несколько совещаний на тему сельского хозяйства, в том числе в российских регионах", - сказал он.

По словам вице-премьера, планируется на месте рассматривать имеющиеся проблемы в развитии АПК.

Дворкович отметил, что правительство будет обеспечивать равный подход к контролю за качеством молочной продукции вне зависимости от того, в какой стране она была произведена.

"Тему сертификации и тему контроля мы будем подробно и детально обсуждать в ближайшее время. В пятницу буквально состоится совещание на Лианозовском комбинате здесь в Москве с участием производителей, регионов, представителей федеральных органов власти. Надеюсь найдем там подходы, чтобы двигаться дальше, чтобы не накладывать излишнее административное бремя на производителей, и при этом гарантировать необходимый уровень безопасности для потребителей", - подчеркнул Дворкович.

Он также добавил, что Россия может нарастить экспорт молока и молочной продукции. "У нас есть хороший экспортный потенциал, нам нужно наращивать производство. И нет никакой проблемы, что часть российского производства будет идти не на российский рынок, а на зарубежный, а мы при этом будем продолжать импортировать отдельные виды продукции из других стран, это нормально", - считает вице-премьер.

Поддержка сельского хозяйства

Объем поддержки сельского хозяйства РФ может быть увеличен во второй половине 2017 года, если для это появятся финансовые возможности, заявил Дворкович.

"Мы с Минсельхозом будем предлагать, чтобы уровень поддержки был увеличен, но ситуация с бюджетом сложная... Думаю, что это может произойти не ранее второй половины года", - сказал Дворкович, отвечая на соответствующий вопрос.

По его словам, при более высоких ценах на энергоносители сельское хозяйство будет первым в очереди на получение поддержки. Дворкович отметил, что в первую очередь эти деньги пойдут на поддержку инвестиционных проектов в молочной сфере, а также на поддержку производства круп, овощей, логистической поддержки и др.