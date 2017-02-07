Рогозин: электронные торги позволили в 2016 году сэкономить 100 млрд рублей

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МОСКВА, 7 февраля. /ТАСС/. Проведение электронных аукционов позволило в прошлом году снизить цены в сфере госзакупок примерно на 16%, в итоге экономия составила около 100 млрд руб. Об этом сообщил во вторник вице-премьер РФ Дмитрий Рогозин.
"Практика проведения электронных торгов показывает неоспоримое преимущество над бумажными торгами. В среднем снижение цен при проведении электронных аукционов в прошлом году составило 16%, это 100 млрд рублей. В то время как снижение при проведении бумажных торгов составляет не более 2%", - сказал он на торжественном открытии специализированной электронной площадки для проведения закрытых процедур закупок.
Как отметил вице-премьер, сфера гособоронзаказа в России является закрытой. "Однако это вовсе не значит, что мы должны прикрывать те проблемы, которые существовали в последнее время. Современные информационные технологии должны работать на повышение эффективности размещения и исполнения ГОЗа. Один из таких инструментов - специализированная процедура для проведения электронных торгов", - заявил он.
По словам Рогозина, переход от бумажной к электронной форме позволит существенно повысить эффективность торгов и исключит риски "недобросовестного поведения заказчиков, сговора с целью необоснованного повышения цен на торгах". "Все это должно привести к снижению закупочных цен и снижению расходов федерального бюджета", - добавил он.
Вице-премьер также заявил, что в дальнейшем возможна интеграция специализированной электронной площадки в систему контроля финансовых потоков. "Это позволит отслеживать движение средств и контролировать обоснованность закупочных цен. Госкорпорации должны быть вовлечены в это не только как потребители, но и как заказчики", - отметил Рогозин. Он также добавил, что накануне подписал соответствующее поручение правительства РФ.