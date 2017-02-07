В 2017 году планируется ввести 20 новых направлений из Жуковского

МОСКВА, 7 февраля. /ТАСС/. Более 20 новых направлений планируется открыть из подмосковного аэропорта Жуковский в 2017 году, сообщил глава Ростеха Сергей Чемезов, выступая на заседании думской фракции партии "Единая Россия".

"Мы открыли четвертый аэропорт Москвы - аэропорт в городе Жуковский. В 2016 году было открыто 6 направлений полетов, в 2017 году планируется запустить более 20 направлений", - сказал он.

Аэропорт Жуковский был открыт весной 2016 года. Первый рейс был выполнен авиакомпанией "ЮВТ-Аэро" в Казань 1 ноября.

Аэропорт управляется компанией "Рампорт Аэро" (75% - у литовской Avia Solutions Group, 25% - у структуры госкорпорации "Ростех"). На данный момент из Жуковского выполняются в основном международные рейсы, в том числе в Казахстан и Белоруссию.