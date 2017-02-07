Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 08.02:
$ 59.19
€ 63.24
^
Лента новостей
Разделы сайта
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

В 2017 году планируется ввести 20 новых направлений из Жуковского

Экономика и бизнес
7 февраля, 15:51 дата обновления: 7 февраля, 15:57 UTC+3
Глава Ростеха Сергей Чемезов напомнил, что в 2016 году было открыто 6 направлений полетов
Поделиться
Материал из 1 страницы

МОСКВА, 7 февраля. /ТАСС/. Более 20 новых направлений планируется открыть из подмосковного аэропорта Жуковский в 2017 году, сообщил глава Ростеха Сергей Чемезов, выступая на заседании думской фракции партии "Единая Россия".

"Мы открыли четвертый аэропорт Москвы - аэропорт в городе Жуковский. В 2016 году было открыто 6 направлений полетов, в 2017 году планируется запустить более 20 направлений", - сказал он.

Аэропорт Жуковский был открыт весной 2016 года. Первый рейс был выполнен авиакомпанией "ЮВТ-Аэро" в Казань 1 ноября.

Аэропорт управляется компанией "Рампорт Аэро" (75% - у литовской Avia Solutions Group, 25% - у структуры госкорпорации "Ростех"). На данный момент из Жуковского выполняются в основном международные рейсы, в том числе в Казахстан и Белоруссию.

Смотрите также

Израиль пока не подтвердил "Уральским авиалиниям" полеты из Жуковского в Тель-Авив
Азербайджан согласовал авиакомпаниям России полеты из Жуковского
Авиакомпания "Ямал" начнет полеты в Таджикистан с летнего сезона 2017 года

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Новости smi2.ru
В других СМИ
Реклама
Фото
12
"Автомобилем года" на международном автосалоне в Детройте стал Chevrolet Bolt
8
РЖД запускают новый поезд сообщением Москва - Берлин
Дональд Трамп
9
Трамп обсудил с главами ведущих технологических компаний США создание рабочих мест
Интересное
Россия: времена года
Кошелек в смартфоне: безопасно ли расплачиваться мобильным устройством
Невольник чести. Последняя дуэль Александра Пушкина
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Трамп заявил, что пресса несправедливо упрекает его в благосклонном отношении к РФ
2
Путин и Меркель договорились о встречах в нормандском формате
3
Росатом создает боеприпасы для танков "Армата"
4
Песков призвал не вырывать из контекста слова Райкина о России
5
Кремль согласен в 2023 году проверить, извинится ли журналист Fox перед Путиным
6
Лукашенко призвал РФ представить достоверные факты перед запретом белорусских продуктов
7
Белый дом опубликовал список терактов, недостаточно освещенных в прессе
Темы дня
Реклама