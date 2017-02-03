Азербайджан согласовал авиакомпаниям России полеты из Жуковского

САМАРА, 3 февраля. /ТАСС/. Азербайджанские авиавласти согласовали российским компаниям полеты из подмосковного аэропорта Жуковский, сообщил журналистам министр транспорта РФ Максим Соколов.

"По Азербайджану все вопросы решены", - сказал он.

В то же время Соколов указал, что Минтранс РФ не получал официальных обращений от Израиля по поводу создания Международной ассоциацией воздушного транспорта (IATA) комиссии по статусу аэропорта.

"Что касается Израиля, официальных обращений в Минтранс мы по данному поводу (создание комиссии IATA - прим. ТАСС) не получали, идет переписка на уровне коммерческих организаций", - сказал он.