Азербайджан согласовал авиакомпаниям России полеты из Жуковского

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САМАРА, 3 февраля. /ТАСС/. Азербайджанские авиавласти согласовали российским компаниям полеты из подмосковного аэропорта Жуковский, сообщил журналистам министр транспорта РФ Максим Соколов.
"По Азербайджану все вопросы решены", - сказал он.
В то же время Соколов указал, что Минтранс РФ не получал официальных обращений от Израиля по поводу создания Международной ассоциацией воздушного транспорта (IATA) комиссии по статусу аэропорта.
"Что касается Израиля, официальных обращений в Минтранс мы по данному поводу (создание комиссии IATA - прим. ТАСС) не получали, идет переписка на уровне коммерческих организаций", - сказал он.