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Азербайджан согласовал авиакомпаниям России полеты из Жуковского

Экономика и бизнес
3 февраля, 14:28 дата обновления: 3 февраля, 14:34 UTC+3
В то же время министр транспорта РФ Максим Соколов указал, что его ведомство не получало официальных обращений от Израиля о создании комиссии IATA по статусу аэропорта
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© Сергей Савостьянов/ТАСС

САМАРА, 3 февраля. /ТАСС/. Азербайджанские авиавласти согласовали российским компаниям полеты из подмосковного аэропорта Жуковский, сообщил журналистам министр транспорта РФ Максим Соколов.

"По Азербайджану все вопросы решены", - сказал он.

В то же время Соколов указал, что Минтранс РФ не получал официальных обращений от Израиля по поводу создания Международной ассоциацией воздушного транспорта (IATA) комиссии по статусу аэропорта. 

"Что касается Израиля, официальных обращений в Минтранс мы по данному поводу (создание комиссии IATA - прим. ТАСС) не получали, идет переписка на уровне коммерческих организаций", - сказал он.

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