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Песков: Путин всегда выступал за бессрочную бесплатную приватизацию жилья

Экономика и бизнес
8 февраля, 12:32 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 8, февраля. /ТАСС
Представитель Кремля подчеркнул, что президент неоднократно говорил об этом кабинету министров на соответствующих совещаниях
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МОСКВА, 8 февраля. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин является сторонником бессрочной бесплатной приватизации жилья и доводил эту точку зрения до кабинета министров, заявил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

"Президент с самого начала был сторонником именно такого решения (объявления бессрочной бесплатной приватизации) кабинета министров, и он до руководства кабинета министров доводил эту свою точку зрения, он именно такой точки зрения и придерживается, о чем и говорил кабинету министров на соответствующих совещаниях", - отметил представитель Кремля.

В среду Госдума приняла поправку о бессрочном продлении бесплатной всеобщей приватизации жилья. Во вторник пресс-секретарь премьер-министра РФ Дмитрия Медведева Наталья Тимакова подтвердила, что правительство решило отказаться от ограничения сроков бесплатной приватизации жилья.

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Песков, Дмитрий Сергеевич Путин, Владимир Владимирович
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