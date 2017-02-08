Песков: Путин всегда выступал за бессрочную бесплатную приватизацию жилья

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МОСКВА, 8 февраля. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин является сторонником бессрочной бесплатной приватизации жилья и доводил эту точку зрения до кабинета министров, заявил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
"Президент с самого начала был сторонником именно такого решения (объявления бессрочной бесплатной приватизации) кабинета министров, и он до руководства кабинета министров доводил эту свою точку зрения, он именно такой точки зрения и придерживается, о чем и говорил кабинету министров на соответствующих совещаниях", - отметил представитель Кремля.
В среду Госдума приняла поправку о бессрочном продлении бесплатной всеобщей приватизации жилья. Во вторник пресс-секретарь премьер-министра РФ Дмитрия Медведева Наталья Тимакова подтвердила, что правительство решило отказаться от ограничения сроков бесплатной приватизации жилья.