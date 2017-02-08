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Медведев поручил за 15 месяцев осуществить передачу УВЗ в пользу "Ростеха"

Экономика и бизнес
8 февраля, 15:29 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 8, февраля. /ТАСС
Всего, согласно документу, Россия передаст в "Ростех" госпакеты акций 11 компаний
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© Ксения Драницина/ТАСС

МОСКВА, 8 февраля. /ТАСС/. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев поручил за 15 месяцев осуществить передачу в качестве имущественного взноса России 100% акций ОАО "НПК "Уралвагонзавод" (УВЗ) в пользу госкорпорации "Ростех". Советующее распоряжение от 31 января 2017 года опубликовано на официальном портале правовой информации.

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"Росимуществу в 15-месячный срок обеспечить осуществление мероприятий, предусмотренных распоряжением", - говорится в документе.

Всего, согласно документу, Россия передаст в "Ростех" госпакеты акций 11 компаний, в том числе 12% акций челябинского НПО "Электромашина", 13,87% акций нижегородского НИИ "Буревестник", 15,9% Центрального научно- исследовательского института материалов (Санкт-Петербург).

Указ о передаче 100% акций "Уралвагонзавода" госкорпорации "Ростех" был подписан президентом России Владимиром Путиным 27 декабря 2016 года.

НПО "Уралвагонзавод" - российская корпорация, занимающаяся разработкой и производством военной техники: танков Т-72, Т-90, боевых машин разминирования БМР-3М, тяжелых огнеметных систем ТОС-1А, самоходных гаубиц "Мста- С" и других. В корпорацию входят научно-исследовательские институты, конструкторские бюро и производственные предприятия.

Выручка "Уралвагонзавода" (УВЗ) по итогам 2016 года выросла на 30%, до 141,9 млрд рублей - это рекордный показатель для корпорации. По данным УВЗ, корпорация по итогам года вышла на чистую прибыль в размере 863 млн рублей. В 2016 году экспортные поставки "Уралвагонзавода" в рамках военно- технического сотрудничества выросли в 2,2 раза. Гособоронзаказ выполнен на 100% - УВЗ поставил Минобороны РФ свыше 1,2 тыс. новых и модернизированных образцов вооружения и военной техники.

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