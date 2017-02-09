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Канада будет отстаивать свои интересы в вопросе пересмотра NAFTA

Экономика и бизнес
9 февраля, 4:48 UTC+3 ОТТАВА /Корр. ТАСС, Даниил Студнев
Глава МИД страны Христя Фриланд подчеркнула, что рост тарифов на экспорт негативно отразится и на Канаде, и на США
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ОТТАВА, 9 февраля. /Корр. ТАСС Даниил Студнев/. Канада намерена решительно отстаивать свои интересы на возможных переговорах с США по вопросу пересмотра Североамериканского соглашения о свободной торговле (NAFTA). Об этом заявила министр иностранных дел страны Христя Фриланд по итогам встречи с госсекретарем США Рексом Тиллерсоном.

"Я дала ясно понять, что мы будем выступать решительно против любого введения новых тарифов между Канадой и Соединенными Штатами", - цитирует министра телеканал CBC. Фриланд добавила, что рост тарифов на экспорт в рамках NAFTA негативно отразится как на Канаде, так и на США. По ее словам, "лучшая защита - это нападение", поэтому "Канада, безусловно, была и будет готова занимать сильные наступательные позиции (на возможных будущих переговорах)".

Перед началом встречи главы внешнеполитических ведомств двух стран отказались сообщить, планируют ли они обсуждать дальнейшую судьбу NAFTA, о намерении добиваться перезаключения которого неоднократно объявлял новый американский президент Дональд Трамп. Данная договоренность была подписана между Канадой, США и Мексикой в 1992 году и вступила в силу в 1994 году.

Фриланд была назначена главой МИД Канады 10 января. Она занимает жесткую антироссийскую позицию в связи с воссоединением Крыма с Россией и конфликтом в Донбассе. В 2014 году Фриланд оказалась в подготовленном Москвой в ответ на аналогичные действия Оттавы списке канадских чиновников, которым запрещен въезд в РФ.

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