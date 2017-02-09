Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 10.02:
$ 59.02
€ 63.03
^
Лента новостей
Разделы сайта
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Высокий урожай зерна в РФ в 2017 году может привести к "ценовой катастрофе"

Экономика и бизнес
9 февраля, 13:41 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 9, февраля. /ТАСС
Перспектива урожая зерна в 2017 года пока "пугающе хорошая", считает гендиректор ИКАР
Поделиться
Материал из 1 страницы
© Донат Сорокин/ТАСС

МОСКВА, 9 февраля. /ТАСС/. Высокий урожай зерна в России в 2017 году может привести к обвалу цен на зерновые. Об этом сообщил генеральный директор Института конъюнктуры аграрного рынка (ИКАР) Дмитрий Рылько на конференции "Где маржа".

В 2016 году урожай зерна в РФ, по предварительным данным, составил 119,1 млн т, что стало рекордом для современной России. И перспектива урожая зерна в 2017 года пока "пугающе хорошая", считает Рылько.

"Почему пугающая? Потому что мы видим пугающе низкие цены нового урожая, который в том числе базируется на этой оценке потенциального урожая в России и на Украине. Колоссальный урожай зерна может обернуться ценовой катастрофой на рынке", - сказал эксперт.

При этом наблюдается тенденция замедления по внутреннему спросу на зерно: пока он либо на уровне прошлого года, либо показывает небольшой рост, отметил он. То есть сильных внутренних драйверов для роста потребления нет, а это значит, что ситуацию будет определять экспорт.

При этом нет уверенности, что удастся вывезти на экспорт объемы зерна, необходимые для поддержания комфортного уровня цен, считает Рылько. Он не уточнил, какой именно урожай зерна будет считаться очень высоким. Традиционно эксперты считают хорошим урожай зерна выше 100 млн т.

Как сообщил журналистам директор департамента регулирования рынков АПК Минсельхоза РФ Владимир Волик, у министерства пока нет официального прогноза по урожаю зерна в России в этом году, однако он точно должен превысить 100 млн т.

Из-за рекордного урожая в этом году Минсельхоз установил высокую планку по экспорту зерна в текущем сельхозгоду (июль 2016 года - июнь 2017 года) - на уровне 37,5 млн т. При этом на сегодняшний день экспортировано порядка 23 млн т, говорит директор ИКАР.

"И вот если сравнить 37,5 млн тонн и 23 млн тонн, то мы обнаружим, что никогда в истории России во второй половине сезона, с февраля по июнь, у нас не было такого огромного экспорта и такой доли огромной по отношению ко всему экспорту. То есть задача стоит перед экспортерами и перед всеми участниками экспортной цепочки колоссальная", - сказал Рылько.

Однако Волик из Минсельхоза в беседе с журналистами отметил, что экспорт зерновых из России может даже превысить прогнозируемые 37,5 млн т.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Страны
Россия
Новости smi2.ru
В других СМИ
Реклама
Фото
8
Электробус российского производства вышел на маршрут в Москве
12
"Автомобилем года" на международном автосалоне в Детройте стал Chevrolet Bolt
8
РЖД запускают новый поезд сообщением Москва - Берлин
Интересное
Невольник чести. Последняя дуэль Александра Пушкина
Великая полынья под охраной: в Арктике создается крупнейший природный заказник
Рожайте дома: сможет ли Трамп побороть родильный туризм в США
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
СМИ: в США обнародовали письмо на имя Барака Обамы от организатора терактов 11 сентября
2
СМИ: Украина закупает российские двигатели для БТР через зарубежных посредников
3
Федор Конюхов и Иван Меняйло побили абсолютный мировой рекорд на тепловом аэростате
4
Немецкая версия Charlie Hebdo поместила на обложку Меркель с отрубленной головой в руках
5
Эксперт на суде подтвердил прием Поветкиным мельдония до запрета WADA
6
СМИ: на стройплощадке АЭС "Фламанвиль" во Франции произошел взрыв
7
Банк "Пересвет" требует в суде 10,6 млрд рублей у Альфа-банка
Темы дня
Реклама