Высокий урожай зерна в РФ в 2017 году может привести к "ценовой катастрофе"

МОСКВА, 9 февраля. /ТАСС/. Высокий урожай зерна в России в 2017 году может привести к обвалу цен на зерновые. Об этом сообщил генеральный директор Института конъюнктуры аграрного рынка (ИКАР) Дмитрий Рылько на конференции "Где маржа".

В 2016 году урожай зерна в РФ, по предварительным данным, составил 119,1 млн т, что стало рекордом для современной России. И перспектива урожая зерна в 2017 года пока "пугающе хорошая", считает Рылько.

"Почему пугающая? Потому что мы видим пугающе низкие цены нового урожая, который в том числе базируется на этой оценке потенциального урожая в России и на Украине. Колоссальный урожай зерна может обернуться ценовой катастрофой на рынке", - сказал эксперт.

При этом наблюдается тенденция замедления по внутреннему спросу на зерно: пока он либо на уровне прошлого года, либо показывает небольшой рост, отметил он. То есть сильных внутренних драйверов для роста потребления нет, а это значит, что ситуацию будет определять экспорт.

При этом нет уверенности, что удастся вывезти на экспорт объемы зерна, необходимые для поддержания комфортного уровня цен, считает Рылько. Он не уточнил, какой именно урожай зерна будет считаться очень высоким. Традиционно эксперты считают хорошим урожай зерна выше 100 млн т.

Как сообщил журналистам директор департамента регулирования рынков АПК Минсельхоза РФ Владимир Волик, у министерства пока нет официального прогноза по урожаю зерна в России в этом году, однако он точно должен превысить 100 млн т.

Из-за рекордного урожая в этом году Минсельхоз установил высокую планку по экспорту зерна в текущем сельхозгоду (июль 2016 года - июнь 2017 года) - на уровне 37,5 млн т. При этом на сегодняшний день экспортировано порядка 23 млн т, говорит директор ИКАР.

"И вот если сравнить 37,5 млн тонн и 23 млн тонн, то мы обнаружим, что никогда в истории России во второй половине сезона, с февраля по июнь, у нас не было такого огромного экспорта и такой доли огромной по отношению ко всему экспорту. То есть задача стоит перед экспортерами и перед всеми участниками экспортной цепочки колоссальная", - сказал Рылько.

Однако Волик из Минсельхоза в беседе с журналистами отметил, что экспорт зерновых из России может даже превысить прогнозируемые 37,5 млн т.