Сеть банкоматов в РФ будет готова к приему карт "Мир" к апрелю 2017 г.

ПАНСИОНАТ БОР /Московская область/, 9 февраля. /ТАСС/. Сеть банкоматов в РФ будет готова к приему карт "Мир" к апрелю 2017 года. Об этом сообщила зампред ЦБ Ольга Скоробогатова в рамках встречи представителей ассоциации банков "Россия" с ЦБ РФ.

"Думаю, что мы даже чуть раньше закончим раскрытие сети (банкоматов и POS-терминалов российских банков - ред.), чем 1 апреля 2017 года", - сказала она.