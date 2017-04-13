Бизнес-диалог "Россия - США" вернулся в повестку ПМЭФ после трехлетнего перерыва

МОСКВА, 13 апреля. /ТАСС/. Бизнес-диалог "Россия - США" вернулся в повестку Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ-2017) после трехлетнего перерыва. Об этом свидетельствует программа форума, который пройдет в этом году 1 - 3 июня.

Последний такой бизнес-диалог с участием представителей США проходил в 2013 году, затем он был заменен на встречи в рамках бизнес-диалога "Россия - Северная Америка".

США в марте 2014 года в связи с событиями на Украине и воссоединением Крыма с Россией первыми ввели санкции против РФ. Они неоднократно расширялись и продлевались, однако со сменой президента США многие российские политики высказывали надежду на смягчение санкций.

Первые переговоры нового госсекретаря США Рекса Тиллерсона с главой МИД РФ Сергеем Лавровым прошли накануне в Москве. По словам Лаврова, стороны стали лучше понимать друг друга. Одним из итогов переговоров стало решение назначить спецпредставителей от МИД РФ и Госдепа США, которым будет поручено проанализировать существующие проблемы в отношениях двух стран.

По словам советника президента РФ, ответственного секретаря Организационного комитета по подготовке и проведению ПМЭФ-2017 Антона Кобякова, темы для обсуждения на площадке форума разработаны с учетом современных экономических трендов.

"Структурные "перекосы" в глобальной и российской экономике, которые мы наблюдаем в последнее время, требуют сбалансированности. Главы государств и правительств, руководители крупнейших компаний и ведущие мировые эксперты, принимающие участие в работе Петербургского международного экономического форума, сосредоточатся на обсуждении вопроса поиска нового баланса в глобальной экономике", - приводятся слова Кобякова в сообщении фонда "Росконгресс".

В Форуме примут участие премьер-министр Индии Нарендра Моди, генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш и др.

Программа Форума разработана при участии более 200 ведущих экспертов из России, стран Европы, Азии, США, Северной и Латинской Америки и в этом году включает в себя проведение сессии БРИКС и форума "Деловой двадцатки" по международной торговле и инвестициям, российско-индийского форума руководителей компаний, традиционного саммита глав энергетических компаний.

Кроме бизнес-диалога "Россия - США", в рамках форума пройдут бизнес-диалоги "Россия - Франция", "Россия - Латинская Америка", "Россия - Швейцария", "Россия - Япония", "Россия - Африка", а также бизнес-завтраки "ЕАЭС - Индия", "Стратегия развития фармацевтической промышленности", "IT-завтрак".

Запланировано проведение сессии Шанхайской организации сотрудничества и сессии Валдайского клуба.

Ключевая тема на ПМЭФ-2017 заявлена как "В поисках нового баланса в глобальной экономике". Дискуссии развернутся по пяти основным направлениям - "Динамика глобальной экономики", "Формируя повестку российской экономики", "Технологии, меняющие реальность", "Человеческий капитал как ключевой вектор развития", "Беседы о будущем".

Цифровая экономика в тренде

В этом году много внимания в программе уделено цифровой экономике и киберпространству в целом. В рамках направления по повестке экономики РФ заявлены дискуссии "Магазин в "облаке", "Электронная коммерция и будущее российской розничной торговли" и "Большие данные в цифровой экономике: товар или национальное достояние". Участники дискуссий в направлении "Технологии, меняющие реальность" будут обсуждать возможности искусственного интеллекта, перспективы киберспорта и информационных технологий в здравоохранении. Также состоятся обсуждения на темы: "Блокчейн - рождение новой экономики", "Цифровой Восток и цифровой Запад: роль России в онлайн-гонке", "Глобальные киберугрозы: возможно ли безопасное развитие цифровой инфраструктуры".

Впервые на полях Форума будет организована сессия Всемирного фестиваля молодежи и студентов. В "нулевой" день ПМЭФ состоится Форум малого и среднего предпринимательства.

Петербургский международный экономический форум проводится с 1997 года, а с 2006 года проходит под патронатом и при участии президента Российской Федерации. За прошедшие двадцать лет форум стал ведущей мировой площадкой для общения представителей деловых кругов и обсуждения ключевых экономических вопросов, стоящих перед Россией, развивающимися рынками и миром в целом.