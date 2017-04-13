Владелец "Ведомостей": Фридман не просил опровержений и не искал досудебных решений

МОСКВА, 13 апреля. /ТАСС/. Бизнесмен Михаил Фридман не просил опровержений и не искал досудебных решений в связи с публикацией газеты "Ведомости" о его испанских проектах. Об этом сообщил в Facebook член совета директоров газеты "Ведомости" Демьян Кудрявцев, семья которого владеет этим изданием.

"Ни Фридман, ни его сотрудники, насколько мне известно, не отвечали на вопросы журналистов по этому материалу, не объясняли они свою позицию и после его выхода, не просили опровержений, не искали досудебных решений. Более того, как я понял, они требуют уголовного преследования авторов материала", - отметил Кудрявцев.

Как стало известно ранее, бизнесмен подал иск о защите чести и достоинства к газете "Ведомости" в связи с публикацией статьи "Как испанский проект Михаила Фридмана оказался замешан в деле о "русской мафии". Фридман просит признать статью не соответствующей действительности и порочащей его честь, достоинство и деловую репутацию, обязать ответчика напечатать опровержение в печатном и электронном виде, а также удалить статью с сайта издания. Комментируя подачу иска, Михаил Фридман обвинил "Ведомости" в прямом ущербе деловой репутации. Останкинский суд Москвы проведет подготовку по иску бизнесмена 24 апреля.

Ранее, в 2004 г., Михаил Фридман и созданный им Альфа-банк прославились рекордным на тот момент иском (320 млн руб.) к газете "Коммерсантъ", опубликовавшей статью о затруднениях в работе банка. Демьян Кудрявцев тогда был членом совета директоров "Коммерсанта". Альфа-банк выиграл процесс, но сумма компенсации за репутационный вред была снижена до 30 млн руб.

В своем комментарии Демьян Кудрявцев отметил: "Уже второй раз Михаил Маратович подаёт иск против газеты, членом совета директоров которой я являюсь на момент подачи иска. Первый раз это было 15 лет назад. Очень жаль, что последние 15 лет ничему не научили Михаила Фридмана, и он по-прежнему считает российский суд и (по сути) грубую силу единственной защитой своих чести и достоинства".

52-летний Михаил Фридман является председателем наблюдательного совета консорциума "Альфа-Групп" и занимает 75-е место в составленном журнале Forbes списке богатейших людей мира, его состояние оценивается в 14,4 млрд долларов. Газета "Ведомости" выходит с 1999 г., издатель - ЗАО "Бизнес Ньюс Медиа", С 2015 г. это ЗАО принадлежит семье Демьяна Кудрявцева.