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Фридман: "Ведомости" не делали запрос в "Альфа-групп" при подготовке статьи

Экономика и бизнес
13 апреля, 19:43 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 13, апреля. /ТАСС
Председатель наблюдательного совета консорциума заявил, что ни он сам, ни кто-либо из его представителей не получал никаких вопросов на тему статьи, ставшей предметом судебного иска
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МОСКВА, 13 апреля. /ТАСС/. Председатель наблюдательного совета консорциума "Альфа-групп" Михаил Фридман отрицает поступление запросов от газеты "Ведомости" в связи с подготовкой статьи, публикация которой стала предметом иска бизнесмена о защите чести и достоинства к изданию. Об этом сообщает пресс-служба Альфа-банка, входящего в "Альфа-групп" со ссылкой на совладельца консорциума.

"Ответственно заявляю, что ни я лично, равно как и никто из моих представителей, не получали никаких вопросов на тему статьи", - цитирует пресс-служба слова Фридмана.

Бизнесмен подал иск о защите чести и достоинства к газете "Ведомости" в связи с публикацией статьи "Как испанский проект Михаила Фридмана оказался замешан в деле о "русской мафии". Фридман просил признать статью не соответствующей действительности и порочащей его честь, достоинство и деловую репутацию, обязать ответчика напечатать опровержение в печатном и электронном виде, а также удалить статью с сайта издания. Комментируя подачу иска, Фридман обвинил "Ведомости" в прямом ущербе деловой репутации.

По словам Фридмана, утверждение, появившееся в электронной версии газеты "Ведомости" и посте одного из ее владельцев (член совета директоров "Ведомостей" Демьян Кудрявцев, семья которого владеет изданием), что при подготовке материала его авторы связывались с самим Фридманом и его представителями, но ответа на свои запросы не получили, не соответствует действительности. Глава "Альфа-групп" напомнил, что ранее "Ведомости" уже публиковали в отношении него подобные претензии.

Фридман назвал эти действия сотрудников издания грубейшими нарушениями журналисткой этики, которые на фоне "многочисленных подтасовок фактов и примеров откровенной лжи, содержащихся в статье" и побудили его подать иск.

"Я обращаюсь к владельцам и коллективу газеты с призывом придерживаться правды хотя бы сейчас, когда до судебного разбирательства осталось совсем недолго", - резюмирует глава "Альфа-групп" свое заявление.

Фридман против Кудрявцева

В 2004 году Фридман и созданный им Альфа-банк прославились рекордным на тот момент иском (320 млн рублей) к газете "Коммерсантъ", опубликовавшей статью о затруднениях в работе банка. Демьян Кудрявцев тогда был членом совета директоров "Коммерсанта". Альфа-банк выиграл процесс, но сумма компенсации за репутационный вред была снижена до 30 млн рублей.

Комментируя текущую ситуацию, Кудрявцев отметил: "Уже второй раз Михаил Маратович подает иск против газеты, членом совета директоров которой я являюсь на момент подачи иска. Первый раз это было 15 лет назад. Очень жаль, что последние 15 лет ничему не научили Михаила Фридмана, и он по-прежнему считает российский суд и (по сути) грубую силу единственной защитой своих чести и достоинства".

Михаил Фридман является председателем наблюдательного совета консорциума "Альфа-групп" и занимает 75-е место в списке богатейших людей мира, составленном журналом Forbes. Состояние Фридмана оценивается в $14,4 млрд.

Газета "Ведомости" выходит с 1999 года. Издатель - ЗАО "Бизнес Ньюс Медиа" - с 2015 года принадлежит семье Демьяна Кудрявцева.

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