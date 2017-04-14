"Известия": СП проанализировала причины срыва программы "Жилье для российской семьи"

МОСКВА, 14 апреля. /ТАСС/. Программа "Жилье для российской семьи" Агентства по ипотечному жилищному кредитованию (АИЖК) не достигла ожидаемых показателей: в 2014-2016 годах построено 3,3% от запланированных площадей, жилье получили лишь 5,7% семей. Об этом пишет газета "Известия" со ссылкой на имеющийся в распоряжении издания отчет Счетной палаты (СП) по итогам проверки деятельности АИЖК.

"Соглашения по реализации мероприятий программы, заключенные между Минстроем России, АО АИЖК и регионами, фактически носили формальный характер, в том числе не были установлены плановые ежегодные значения объема ввода в эксплуатацию жилья экономического класса, что не позволило осуществить надлежащий контроль за достижением показателей программы", - цитируется подготовивший отчет аудитор СП Юрий Росляк.

Глава АИЖК Александр Плутник ранее называл причиной срыва программа "лишение (ее) всяческого финансирования". Однако в СП считают, что снизить стоимость жилья на 20% не удалось потому, что АИЖК и Минстрой не проработали эффективные механизмы для реализации программы. В частности, АИЖК часто отказывалось от земельных участков для строительства домов, так как те не соответствовали критериям отбора. В итоге для строительства было предоставлено лишь 56 земельных участков, или 7,7% от отобранных регионами.

Также, согласно результатам проверки СП, свои обязательства не выполнил Минстрой. При строительстве домов не выкупались инженерные сети, жилье не обеспечивалось объектами социальной инфраструктуры, пишет газета. В 2016 году на эти цели планировалось выделить 20 млрд руб., однако средства так и не были направлены.

Программа "Жилье для российской семьи" реализуется в рамках госпрограммы "Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услуги граждан РФ" с 2014 года. Предполагается, что стоимость квартиры не должна превышать 80% ее средней рыночной стоимости (до 35 тыс. рублей за кв. метр). По планам, до 1 июля 2017 года в России нужно построить не менее 25 млн кв. м жилья эконом-класса.