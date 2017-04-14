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КРАСНОЯРСК, 14 апреля. /ТАСС/. Арбитражный суд Красноярского края признал банк "Енисей" банкротом и ввел в учреждении конкурсное производство сроком на один год, сообщила ТАСС пресс-секретарь суда Анастасия Чеха.
"Вчера состоялось заседание суда по заявлению Центрального банка РФ о признании банка "Енисей" банкротом. Суд удовлетворил заявление ЦБ и ввел в банке конкурсное производство сроком на один год", - сказала Чеха.
Банк России обратился в суд с требованием признать "Енисей" банкротом 3 марта. Из материалов дела следует, что активы банка составляют 1 млрд рублей, тогда как совокупная величина обязательств достигает 5,8 млрд.
Банк России 9 февраля отозвал лицензию на осуществление банковских операций у банка "Енисей" за высокорискованную кредитную политику. До этого, 25 января и 1 февраля, Центробанк выносил "Енисею" предписания, запрещавшие учреждению на срок от полугода до года ряд операций.