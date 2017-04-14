Начало продаж ОФЗ для населения могут перенести на 26 апреля

МОСКВА, 14 апреля. /ТАСС/. Начало продаж облигаций федерального займа (ОФЗ) для населения может быть перенесено с 18 апреля на 26 апреля 2017 года. Об этом ТАСС сообщил источник, знакомый с деталями запуска инструмента.

По его словам, начать процесс раньше мешают "бюрократические процедуры".