Лидеры стран ЕврАзЭС по итогам саммита в Бишкеке подписали 11 документов

БИШКЕК, 14 апреля. /ТАСС/. Лидеры стран Евразийского экономического союза (ЕврАзЭС) по итогам саммита в Бишкеке подписали 11 документов.

В частности, было принято решение по обращению Молдовы о предоставлении ей статуса страны-наблюдателя в Союзе. Также были утверждены основные ориентиры макроэкономической политики государств-членов Союза на 2017-2018 годы. Кроме того, лидеры одобрили ротацию двух членов коллегии Евразийской экономической комиссии и внесли ряд изменений в регламент ее работы.

Также главы стран Союза утвердили результаты внешнего аудита в органах ЕврАзЭС в 2016 году и приняли распоряжение о времени и месте проведения очередного заседания Высшего Евразийского экономического совета. Ранее сообщалось, что оно состоится 11 октября 2017 года в Москве.

Как сообщил президент Киргизии Алмазбек Атамбаев, лидеры ЕврАзЭС выразили поддержку заявке Молдавии на получение статуса государства-наблюдателя при союзе. Окончательное решение о предоставлении такого статуса будет принято после выработки соответствующей процедуры. Президент Молдавии Игорь Додон назвал важным получение принципиального согласия лидеров Евразийского экономического союза на получение его страной статуса государства-наблюдателя при ЕврАзЭС и выразил уверенность, что соответствующее решение будет оформлено в ближайшее время. "Для нас сегодняшнее событие очень важное", - сказал он, выступая на заседании Высшего Евразийского экономического совета. Додон отметил, что согласно всем соцопросам, большинство граждан страны открыто выступают за интеграцию с ЕврАзЭС. "Я понимаю, что у ЕврАзЭС нет опыта предоставления статуса наблюдателя, мы своего рода первопроходцы, - отметил президент Молдавии. - Но я хочу поблагодарить президентов пяти стран за то, что сегодня вы приняли принципиальное решение и согласны рассмотреть эту заявку и в ближайшее время принять решение".

"Я уверен, что это только первый шаг для более углубленных интеграционных процессов", - продолжил Додон, подчеркнув, что у Кишинева "очень серьезные намерения". "Моя позиция - мы будем двигаться очень последовательно для того, чтобы мы достигли следующего этапа интеграции с ЕврАзЭС", - сказал президент Молдавии.

Он также подчеркнул, что действующее соглашение Кишинева об ассоциации с ЕС не противоречит заключению других договоренностей, в том числе - с ЕврАзЭС. Додон назвал сегодняшний саммит в Бишкеке историческим событием, так как "мы принципиально договорились (о предоставлении Молдавии статуса наблюдателя при Союзе - прим. ТАСС)".