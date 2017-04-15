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Выручка "Газпрома" в рублях от поставок в Белоруссию не снизится по сравнению с планом

Экономика и бизнес
15 апреля, 19:06 UTC+3
В компании подчеркнули, что достигнутые договоренности о порядке формирования цен при поставке газа в Белоруссию приведут к финансовым потерям "Газпрома", не является корректной
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МОСКВА, 15 апреля. /ТАСС/. Рублевая выручка "Газпрома" от поставок российского газа в Белоруссию в 2018-2019 годах не снизится по сравнению с запланированной, сообщили ТАСС в управлении информации компании.

"В условиях возможного увеличения объемов потребления российского газа потребителями Белоруссии, а также с учетом планируемой корректировки макроэкономических параметров прогноза социально-экономического развития России, рублевая выручка ПАО "Газпром" от поставок российского газа в Беларусь в 2018-2019 годах не снизится по сравнению с запланированным уровнем", - сказали в управлении.

Накануне министр энергетики РФ Александр Новак сообщил, что соглашение "Газпрома" с Белоруссией, предусматривающее скидку на поставки российского газа в 2018-2019 годах, не подразумевает компенсации потерь компании.

"Постановка вопроса о том, что достигнутые договоренности о порядке формирования цен при поставке российского газа в Белоруссию приведут в 2018-2019 годах к финансовым потерям "Газпрома", не является корректной. Накопленный ранее потребителями Белоруссии долг за поставленный российский газ погашен. В 2017 году поставки осуществляются строго в соответствии с действующим контрактом", - отметили в управлении.

Белоруссия вела переговоры с Россией о снижении цен на газ с начала 2016 года. Республика настаивала на равнодоходных с экспортом ценах на российский газ и хотела платить $73 за 1 тыс. куб. м вместо $132. В ответ на недоплату за поставленный газ Россия сократила поставки беспошлинной нефти в республику.

В четверг Белоруссия погасила более $726 млн долга за поставки российского газа, "Газпром" в ответ согласился в 2018-2019 годах привязать формулу цены газа для Белоруссии к ценам в Ямало-Ненецком автономном округе.

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