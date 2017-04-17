Кабель "Ростелекома" на Дальнем Востоке повредило стороннее предприятие

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ВЛАДИВОСТОК, 17 апреля. /Корр. ТАСС Наталья Никулина/. Причиной повреждения магистрального кабеля "Ростелекома", из-за которого без интернета остались более 80 тыс. абонентов на дальнем Востоке, стали работы сторонней организации. Об этом сообщили корреспонденту ТАСС в пресс-службе компании.
"Повреждение произошло из-за сторонней организации. Они вели работы и порвали кабель. Прямо сейчас специалисты восстанавливают связь", - сказал собеседник, добавив, что пока сложно сказать, сколько времени займут эти работы.
По данным корреспондента ТАСС, на Сахалине, Камчатке и в Магаданской области действует мобильный интернет от других сотовых операторов. Компания на официальном сайте отмечает, что телефонная связь, предоставляемая "Ростелекомом", не нарушена.
Ранее ТАСС сообщал, что магистральный кабель был поврежден в 08:36 мск на участке Селихино-Ягодное Хабаровского края.
Сахалин, Магадан и Камчатка обеспечены интернетом за счет оптоволоконной линии связи. Протяженность линии составляет около 2 тыс. км по дну Охотского моря. С октября 2016 года жители Петропавловска-Камчатского, Елизовского, Усть-Камчатского, Мильковского районов и части Усть- Большерецкого района имеют доступ к высокоскоростному интернету на скорости до 20 мегабит в секунду.
Глава Минкомсвязи Николай Никифоров сообщил журналистам, что повреждение кабеля произошло достаточно далеко от Хабаровска, в глухой тайге. По его словам, на место выдвинулись три бригады из разных населенных пунктов, примерно в 12:50 мск первая бригада добралась места аварии, путь занял не менее трех часов.
По его словам, авария достаточно серьезная и показывает, что необходим зарезервированный канал, например, Якутск - Магадан.