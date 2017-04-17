"Яндекс": соглашение ФАС и Google может повлиять на такие же разбирательства в ЕС

МОСКВА, 17 апреля. /ТАСС/. Мировое соглашение ФАС и Google может повлиять на разбирательства в отношении корпорации, которые сейчас идут в Евросоюзе. Об этом заявил журналистам гендиректор "Яндекса" в России Александр Шульгин.

Ранее суд утвердил мировое соглашение ФАС и Google.

"Российское решение будет иметь влияние на разбирательство в Европе", - сказал Шульгин.