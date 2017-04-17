Курс доллара опустился ниже 56 рублей впервые с 5 апреля 2017 г.

МОСКВА, 17 апреля. /ТАСС/. Курс доллара на торгах Московской биржи снизился на 38 копеек по отношению к закрытию предыдущих торгов и достиг отметки в 55,98 руб., опустившись ниже 56 рублей впервые с 5 апреля 2017 года.

Об этом свидетельствуют данные торгов.

Курс евро на бирже опустился на 20 копеек, составив 59,63 руб.