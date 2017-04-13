МЭР: инфляция при текущем курсе рубля будет снижаться быстрее, а экономика расти медленнее

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ГОРКИ, 13 апреля. /ТАСС/. Инфляция при текущем курсе рубля будет снижаться быстрее, а экономика расти медленнее, заявил глава Минэкономразвития Максим Орешкин на заседании правительства.
"Одним из рисков для экономического роста в текущем году мы считаем серьезное ужесточение денежно-кредитных условий в виде комбинации роста ставок в реальном выражении и серьезного укрепления рубля. Сохранение текущих условий, по нашим оценкам, может привести к замедлению темпов экономического роста уже к середине года, а темпы инфляции опуститься к концу года ниже 3%", - сказал министр.
Так, по словам Орешкина, курс рубля в 2017 году снизится до 68 руб. за доллар при снижении цен на нефть до $40 за баррель.
"В базовом сценарии мы ожидаем замедления инфляции до отметки в 3,8% с одновременным ослаблением курса рубль - доллар до 68 руб. в случае снижения цен на нефть до отметки $40 за баррель и ослабление рубля до уровня около 62 руб. при сохранении цен на нефть на текущем уровне", - сказал Орешкин.
Он также сообщил, что годовая инфляция в России сейчас снизилась до 4,2%, это "лучше любых прогнозов", которые были в начале года.
На заседании правительства Орешкин также сообщил, что доля населения, получающего доходы ниже прожиточного минимума, снизится в 2017 году до 12,9% с 13,5%
"Уже в 2017 году доля населения с доходами ниже прожиточного минимума должна снизится до 12,9% с 13,5% в 2016 году. В рамках целевого сценария в 2020 году мы ожидаем снижения этого показателя до 11,3%", - сказал министр.
Инвестиционный спрос в РФ в 2017 году будет восстанавливаться за счет того, что действие основного фактора, сдерживающего инвестиционную активность - неопределенности макроэкономической ситуации, - существенно ослабевает.
"В этом году прогнозируется рост инвестиций в основной капитал на 2%, при этом инвестиции частного сектора будут обеспечены в первую очередь собственными средствами", - сказал он.