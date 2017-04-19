Медведев: резервный фонд не будет исчерпан в 2017 году

МОСКВА, 19 апреля. /ТАСС/. Премьер-министр России Дмитрий Медведев уверен, что Резервный фонд не будет исчерпан в этом году, вопреки некоторым прогнозам. Напротив, по его мнению, есть дополнительные источники для наполнения фонда.

"Нам удается держать дефицит бюджета на приемлемом уровне. Основным источником его покрытия является Резервный фонд, деньги которого теоретически должны были бы закончиться уже к концу этого года", - сказал председатель правительства, выступая с отчетом в Госдуме. "Этого не произойдет. Мы заработали больше, чем планировали, в том числе за счет мобилизации доходов", - заявил глава кабинета министров. На его взгляд, "резервов здесь еще достаточно". "Мы настраиваем систему бюджетных платежей так, чтобы она была более эффективной", - пояснил Медведев.

Он также подчеркнул, что "нет никакого дефицита на валютном рынке, так же как нет и ажиотажного спроса".

"Нам необходима сильная, растущая экономика, которая зарабатывает деньги", - уверен премьер. Он привел данные статистики, по которым рост экономики в четвертом квартале прошлого года составил 0,3%, замедление снижения ВВП по итогам года - до 0,2 %. "Такие показатели стали возможны не в силу улучшения внешней конъюнктуры: она, как была, так и осталась для нашей страны очень тяжелой - и в субъективном, и в объективном смысле. Это - результат нашей совместной работы", - обратился премьер к парламентариям.

Председатель правительства отметил, что "инфляция сейчас составляет 4,2%", хотя "еще два года назад она выражалась двузначными цифрами". "Постепенно снижается ключевая ставка Центрального банка, а значит - более доступными становятся потребительские и коммерческие кредиты. Ипотечные ставки находятся на рекордном для нашей страны минимуме. Этот минимум пока тоже не совсем минимум, но это существенно лучше, чем то, что было, и есть тенденции к тому, чтобы и дальше ипотечные ставки снижались. А значит - появились дополнительные возможности для инвестирования. Наши компании и банки уверенно справляются с обслуживанием своих внешних долгов", - перечислил достижения Медведев.

Он напомнил, что "еще недавно наш бюджет с учетом трат Резервного фонда более чем на две трети зависел от продажи нефти и газа". "Сейчас ситуация изменилась: доходы бюджета от других отраслей составляют более половины. Даже при том, что в прошлом году цена на нефть и газ несколько подросла, в первом квартале этого года несырьевые доходы составили почти 60% всех доходов федерального бюджета", - констатировал глава кабинета министров.