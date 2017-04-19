Медведев: число заявлений на "дальневосточный гектар" достигло 82 тысяч

Пассажиропоток аэропорта Внуково в марте 2017 года вырос на 38%, до 1,14 млн человекТранспорт 19 апреля, 14:24
Арктический стражник: каким будет новый боевой ледокол РоссииАрмия и ОПК 19 апреля, 14:20
Легкоатлет Шубенков выступит на этапе "Бриллиантовой лиги" в ШанхаеСпорт 19 апреля, 14:16
Власти разрешили транспортировку радиоактивных веществ через морпорты Астрахань и ОляТранспорт 19 апреля, 14:13
NBC: бывший игрок NFL Эрнандес найден мертвым в тюрьмеСпорт 19 апреля, 14:08
Во Владимирской области уничтожены два уроженца Центральной Азии, готовившие терактыПроисшествия 19 апреля, 13:48
ГМИИ запускает креативную кампанию по импрессионистам с участием Шнурова, Урганта и СобчакКультура 19 апреля, 13:34
Рост контейнерооборота через порт Антверпен замедляетсяТранспорт 19 апреля, 13:32
Гранкин: сезон для ВК "Динамо" складывается неудачно, но есть возможность все исправитьСпорт 19 апреля, 13:31
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
МОСКВА, 19 апреля. /ТАСС/. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев заявил о растущем интересе граждан к программе "дальневосточных гектаров", уже подано 82 тыс. заявлений.
"Уже 11 тыс. гектаров (по программе "Один гектар" на Дальнем Востоке) нашли своих хозяев, - отметил он, выступая в Госдуме с отчетом о работе правительства в 2016 году. - Поступило 82 тыс. заявлений. Это очень важный показатель, это означает, что у людей проснулся интерес к работе в этом регионе и они готовы ехать трудиться".
Медведев отметил, что Россия решает на Дальнем Востоке и в Крыму "нетривиальные задачи". На Дальнем Востоке в 2016 году в полтора раза сократилась убыль населения. Также здесь несколько лет подряд отмечается рост промышленного производства. "Число территорий опережающего развития выросло до пятнадцати, - продолжил глава кабмина. - Появляется и много новых строек. Запущен новый механизм инфраструктурной поддержки крупных инвестпроектов".
Среди других решений по Дальнему Востоку премьер назвал создание свободного порта Владивосток, поддержку авиаперевозок, развитие транспортных коридоров.