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Медведев: число заявлений на "дальневосточный гектар" достигло 82 тысяч

Экономика и бизнес
19 апреля, 13:11 UTC+3 МОСКВА 19, апреля. /ТАСС
По словам премьер-министра РФ, "у людей проснулся интерес к работе в этом регионе и они готовы ехать трудиться"
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МОСКВА, 19 апреля. /ТАСС/. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев заявил о растущем интересе граждан к программе "дальневосточных гектаров", уже подано 82 тыс. заявлений.

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"Уже 11 тыс. гектаров (по программе "Один гектар" на Дальнем Востоке) нашли своих хозяев, - отметил он, выступая в Госдуме с отчетом о работе правительства в 2016 году. - Поступило 82 тыс. заявлений. Это очень важный показатель, это означает, что у людей проснулся интерес к работе в этом регионе и они готовы ехать трудиться".

Медведев отметил, что Россия решает на Дальнем Востоке и в Крыму "нетривиальные задачи". На Дальнем Востоке в 2016 году в полтора раза сократилась убыль населения. Также здесь несколько лет подряд отмечается рост промышленного производства. "Число территорий опережающего развития выросло до пятнадцати, - продолжил глава кабмина. - Появляется и много новых строек. Запущен новый механизм инфраструктурной поддержки крупных инвестпроектов".

Среди других решений по Дальнему Востоку премьер назвал создание свободного порта Владивосток, поддержку авиаперевозок, развитие транспортных коридоров.

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Темы
"Дальневосточный гектар" Развитие Дальнего Востока Доклад Медведева в Госдуме - 2017
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