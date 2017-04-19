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Ткачев оценил потери России от торгового кризиса с Турцией в $1,3-1,5 млрд

Экономика и бизнес
19 апреля, 16:03 дата обновления: 19 апреля, 16:26 UTC+3
При этом глава Минсельхоза подчеркнул, что Россия не планирует открывать рынок томатов для турецких производителей
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Министр сельского хозяйства РФ Александр Ткачев

Министр сельского хозяйства РФ Александр Ткачев

© Михаил Метцель/ТАСС

МОСКВА, 19 апреля. /ТАСС/. Потери России от введения Турцией пошлин на российское зерно и подсолнечное масло составляют порядка $1,3-1,5 млрд. Об этом в эфире телеканала "Россия 24" заявил министр сельского хозяйства Александр Ткачев.

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"Цифра достаточно известная - $1,3-1,5 млрд", - сказал он.

Министр назвал введение Турцией пошлин на российское зерно и подсолнечное масло "ударом в спину".

Ткачев также заявил, что Россия не планирует открывать рынок томатов для турецких производителей, однако надеется на разрешение торгового кризиса с Турцией.

"Конечно, мы очень надеемся на нормализацию наших отношений, безусловно, это большой рынок. Доля экспорта в Турцию - порядка 10% и выше - это ощутимый удар, но я не хочу сказать, что без Турции мы не проживем. Позиция правительства - мы помидорный рынок открывать не собираемся", - сказал он.

Накануне в Москве прошла встреча вице-премьера РФ Аркадия Дворковича и вице-премьера Турции Мехмета Шимшека. Стороны договорились, что течение двух недель проведут консультации для выработки графика по снятию существующих отдельных торговых ограничений.

Торговый кризис

Турция с 15 марта исключила Россию из списка стран, ввозящих сельхозпродукцию без пошлин. По данным Минсельхоза России, размер ввозной таможенной пошлины на пшеницу и кукурузу составляет 130%, риса - 45%, шрота подсолнечника - 13,5%, бобовых - 9,7%. Пошлина на ввоз подсолнечного масла составляет в среднем до 36%, при этом применяется минимальный порог таможенной стоимости в размере $1,5 тыс. за тонну (при текущей цене на подсолнечное масло $800 за тонну).

Такие меры Турция предприняла в ответ на то, что Россия не сняла запрет на поставки турецких томатов и огурцов, отмечал ранее глава Союза экспортеров зерновых, бобовых и масличных культур Центральной Анатолии Тургай Унлю.

С 1 января 2016 года на фоне осложнения политических отношений Россия ввела запрет на ввоз целого перечня сельскохозяйственной продукции из Турции (апельсины, мандарины, виноград, яблоки, груши, абрикосы, персики и нектарины, сливы, земляника и клубника, томаты, огурцы, цветная капусту и брокколи, репчатый лук, замороженные части тушек и субпродуктов индеек и домашних кур, соль и жевательная резинка). В марте правительство России сняло запрет на поставки жевательной резинки, соли, лука, цветной капусты, брокколи и гвоздики из Турции. Это уже не первое смягчение эмбарго в отношении Турции. В октябре 2016 года Россия разрешила ввоз ряда турецких фруктов (косточковые и цитрусовые).

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