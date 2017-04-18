Россия ждет от Турции отмены ограничений на поставки зерна

МОСКВА, 18 апреля. /ТАСС/. Россия ждет от турецких партнеров отмены ограничений на поставки зерна, введенных в этом году. Об этом сообщается на сайте правительства РФ по итогам встречи вице-премьера РФ Аркадия Дворковича и вице- премьера Турции Мехмета Шимшека.

Стороны договорились, что в течение двух недель проведут консультации по выработке графика снятия существующих ограничений в торговле.

"В ходе встречи Дворкович также обратил внимание, что российская сторона в любом случае ждет от турецких партнеров отмены ограничений на поставки зерна, введенных в этом году", - отмечает в сообщении.