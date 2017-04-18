Россия ждет от Турции отмены ограничений на поставки зерна

Киевский суд лишил Сбербанк доменного имениЭкономика и бизнес 18 апреля, 18:43
Ракета с кораблем Cygnus и грузом для МКС запущена с мыса КанавералКосмос 18 апреля, 18:16
Суд арестовал отца полковника Захарченко по обвинению в растратеПроисшествия 18 апреля, 18:08
Не экономить на гостях: отели РФ выполнят новые требования защищенностиОбщество 18 апреля, 18:07
Бизнесмен Амунц приговорен к 7 годам тюрьмы по делу о хищении 29 млрд руб. у МежпромбанкаПроисшествия 18 апреля, 18:05
Горнолыжник Хорошилов вошел в состав сборной России на олимпийский сезонСпорт 18 апреля, 18:02
СМИ: вице-чемпион мира по легкой атлетике сбежал из расположения сборной Кубы в ШтутгартеСпорт 18 апреля, 18:00
ФАС получила жалобу на выбор поставщика для строительства стадиона "Санкт-Петербург"Спорт 18 апреля, 17:54
Федерация: гимнаст Аблязин отвечал на вопросы о допинге, к которому он не имеет отношенияСпорт 18 апреля, 17:43
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
МОСКВА, 18 апреля. /ТАСС/. Россия ждет от турецких партнеров отмены ограничений на поставки зерна, введенных в этом году. Об этом сообщается на сайте правительства РФ по итогам встречи вице-премьера РФ Аркадия Дворковича и вице- премьера Турции Мехмета Шимшека.
Стороны договорились, что в течение двух недель проведут консультации по выработке графика снятия существующих ограничений в торговле.
"В ходе встречи Дворкович также обратил внимание, что российская сторона в любом случае ждет от турецких партнеров отмены ограничений на поставки зерна, введенных в этом году", - отмечает в сообщении.