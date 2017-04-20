Источник: РФПИ с консорциумом инвесторов объявит о планах покупки 25% акций Пулково у ВТБ

МОСКВА, 20 апреля. /ТАСС/. Консорциум в составе Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) вместе с его международными соинвесторами, включая фонды Ближнего Востока и Азии, а также Baring Vostok, объявит о договоренностях по приобретению 25% акций петербургского аэропорта Пулково у ВТБ. Об этом сообщил ТАСС источник, близкий к участникам сделки.

"Сделка подлежит одобрению регулирующих органов, в том числе Федеральной антимонопольной службы РФ. Ходатайство подано", - отметил собеседник агентства.

Как ранее сообщал глава РФПИ Кирилл Дмитриев, инвесторы из стран Ближнего Востока приобретают 25-процентную долю в аэропорту Пулково. Инвесторы направят на развитие аэропорта около 100 млн долларов, общий объем превысит 200 млн долларов.

Аэропорт Пулково занимает третье место по пассажиропотоку в России. По прогнозу на 2016 год, пассажиропоток может составить около 13 млн человек (на 5% ниже показателя 2015 года). Операционное управление осуществляет международный консорциум "Воздушные ворота Северной столицы", в состав участников которого входят "ВТБ Капитал", Fraport AG (Германия) и Copelouzos Group (Греция).