Берлускони выразил надежду на скорейшую отмену антироссийских санкций

ЯЛТА, 20 апреля. /ТАСС/. Бывший премьер-министр Италии Сильвио Берлускони надеется, что санкции, введенные Европейским союзом против России в 2014 году, будут сняты в ближайшее время. Об этом говорится в приветствии итальянского политика к участникам Ялтинского международного экономического форума (ЯМЭФ).

По его словам, Москву и Рим связывает история и тесное сотрудничество. "Италию на форуме представляет большая делегация, и я представлю итальянскому парламенту позицию тех людей, которые сегодня присутствуют здесь, - сообщил итальянский политик. - Необходимо придать больший импульс развитию отношений между нашими странами".

"Я также надеюсь, что санкции, под которыми сейчас находится Россия, будут сняты как можно скорее, - отметил Берлускони. - Надеюсь, что президент США Дональд Трамп тоже придет к понимаю этого".

"Я уверен, что с точки зрения взаимоотношений необходимо отменить все бюрократические барьеры и дать возможность развитию взаимовыгодных отношений", - подчеркнул бывший премьер-министр.

Ранее депутат регионального совета итальянской области Венето от партии "Лига Севера" Стефано Вальдегамбери назвал введение антироссийских санкций ошибочным курсом Евросоюза. По его словам, ограничительные меры не приносят ничего хорошего ни РФ, ни Евросоюзу.

III Ялтинский международный экономический форум (ЯМЭФ) проходит 20-22 апреля, в нем принимают участие 1,5 тыс. человек из 50 стран. Стратегическим информационным партнером форума является информационное агентство ТАСС.