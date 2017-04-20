Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 21.04:
$ 56.42
€ 60.61
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

ЦБ не ожидает негативного влияния на банковскую систему от запуска ОФЗ

Экономика и бизнес
20 апреля, 13:22 UTC+3
Как отметила глава Банка России, в условиях профицита ликвидности небольшой переток средств граждан из депозитов в ОФЗ не будет проблемой для банков
Поделиться
Материал из 1 страницы

МОСКВА, 20 апреля. /ТАСС/. Банк России не ожидает негативного влияния на банковскую систему от запуска облигаций федерального займа (ОФЗ) для населения. Об этом заявила глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина на коллегии Минфина.

Смотрите также
Одолжить, чтобы заработать: как сохранить и приумножить капитал с помощью облигаций

"Мы также поддерживаем проект, который мы давно обсуждаем - по выпуску ОФЗ для населения. Для нас точно это фактор, который повысит эффективность трансмиссионного механизма денежно-кредитной политики. А для населения это абсолютно надежная, выгодная альтернатива депозитам. При этом мы не ожидаем негативного влияния на банковскую систему", - сказал она.

По ее словам, в условиях профицита ликвидности небольшой переток средств граждан из депозитов в ОФЗ не будет проблемой для банков.

Минфин России в апреле начнет предлагать гражданам новый инструмент под названием ОФЗ-н (облигации федерального займа для населения). Доход от вложения в эту ценную бумагу составляет до 8,5% годовых и превосходит ставки по депозитам в коммерческих банках. При этом государство гарантирует возврат всех вложенных средств в любой момент времени по первому требованию инвестора, поскольку ОФЗ-н являются долгом российского правительства. Физические лица с апреля смогут приобрести ОФЗ-н в любом из примерно 1400 отделений Сбербанка и ВТБ 24 по всей стране.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Персоны
Набиуллина, Эльвира Сахипзадовна
Страны
Россия
Новости smi2.ru
В других СМИ
Реклама
Интересное
Проект патрульного ледокола "Иван Папанин"
Арктический стражник: каким будет новый боевой ледокол России
Шедевры импрессионизма в Москве: от купеческих династий до Пушкинского музея
Покорители космоса: от Гагарина до наших дней
Фото
5
В Калининграде сдан в эксплуатацию последний из четырех недостроенных СУ-155 домов
Генеральный директор Фонда социальных инвестиций Сергей Голубев и генеральный директор Агентства стратегических инициатив (АСИ) Светлана Чупшева
6
Более 10 проектов акселератора соцпроектов представили на деловом завтраке АСИ
5
Проект медицинского кластера в КМВ презентован на Инвестфоруме в Сочи
Проект "1917"
Чемодан, вокзал, Петроград: как Ленин приехал в пломбированном вагоне
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Путин подписал указ о призыве на военные сборы в 2017 году
2
Песков: РФ не пытается интегрировать непризнанные республики Донбасса
3
Солдат-срочник погиб на авиабазе под Пермью
4
Figaro: Фийон призвал помнить о праве народов на самоопределение в ситуации с Крымом
5
Москвичей ждут ветреные и дождливые выходные
6
Спасший пассажиров при взрыве в метро машинист отдал подаренные ему деньги пострадавшей
7
Новосибирские инженеры подняли в воздух самолет, который станет современным аналогом Як-40
Темы дня
Загрузка...
Реклама