ЦБ не ожидает негативного влияния на банковскую систему от запуска ОФЗ

МОСКВА, 20 апреля. /ТАСС/. Банк России не ожидает негативного влияния на банковскую систему от запуска облигаций федерального займа (ОФЗ) для населения. Об этом заявила глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина на коллегии Минфина.

"Мы также поддерживаем проект, который мы давно обсуждаем - по выпуску ОФЗ для населения. Для нас точно это фактор, который повысит эффективность трансмиссионного механизма денежно-кредитной политики. А для населения это абсолютно надежная, выгодная альтернатива депозитам. При этом мы не ожидаем негативного влияния на банковскую систему", - сказал она.

По ее словам, в условиях профицита ликвидности небольшой переток средств граждан из депозитов в ОФЗ не будет проблемой для банков.

Минфин России в апреле начнет предлагать гражданам новый инструмент под названием ОФЗ-н (облигации федерального займа для населения). Доход от вложения в эту ценную бумагу составляет до 8,5% годовых и превосходит ставки по депозитам в коммерческих банках. При этом государство гарантирует возврат всех вложенных средств в любой момент времени по первому требованию инвестора, поскольку ОФЗ-н являются долгом российского правительства. Физические лица с апреля смогут приобрести ОФЗ-н в любом из примерно 1400 отделений Сбербанка и ВТБ 24 по всей стране.