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На развитие энергетики в Крыму дополнительно выделят более 11 млрд руб.

Экономика и бизнес
20 апреля, 15:15 UTC+3 ЯЛТА ЯЛТА 20, апреля. /ТАСС
Средства пойдут на модернизацию трансформаторных мощностей вдоль Черноморского побережья
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ЯЛТА, 20 апреля. /ТАСС/. Российские власти дополнительно включили в федеральную целевую программу (ФЦП) социально-экономического развития Крыма и Севастополя более 11 млрд руб. на развитие энергетики на Черноморском побережье полуострова. Об этом сообщил заместитель министра энергетики РФ Андрей Черезов в рамках сессии на полях Ялтинского международного экономического форума (ЯМЭФ).

"Мы дополнительно в ФЦП (социально-экономического развития Крыма - прим. ТАСС) включили 11,54 млрд рублей", - сказал он, уточнив, что средства пойдут на модернизацию трансформаторных мощностей вдоль Черноморского побережья Крыма.

"До конца 2020 года <…> будут перестроены трансформаторные мощности, которые позволят оставить тот задел развития инвесторов в курортной зоне", - сказал замминистра.

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ФЦП социально-экономического развития Крыма и Севастополя до 2020 года призвана модернизировать инженерную, транспортную и социальную инфраструктуру региона. После упразднения Минкрыма в середине июля 2015 года куратором этой программы стало Минэкономразвития РФ. Главными объектами финансирования остаются жизненно важные для Крыма инфраструктурные проекты: федеральная автотрасса "Таврида" и автоподход к Керченскому мосту, а также объекты энергетики.

III Ялтинский международный экономический форум (ЯМЭФ) проходит 20-22 апреля, в нем принимают участие более 1,5 тыс. человек из 50 стран мира. Стратегическим информационным партнером форума является агентство ТАСС.

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Ялтинский экономический форум – 2017
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