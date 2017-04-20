На развитие энергетики в Крыму дополнительно выделят более 11 млрд руб.

Прыгун в высоту Цыплаков намерен открыть международный сезон в июнеСпорт 20 апреля, 16:12
Лыжник Япаров не вошел в состав группы Перевозчикова на новый сезонСпорт 20 апреля, 16:11
На Дону стартовали командно-штабные учения МЧС РоссииНовости партнеров 20 апреля, 15:33
Ясли на энтузиазме: как инженер-оборонщик создал образцовый частный детский садОбщество 20 апреля, 15:25
СКА выкупил у "Авангарда" права на хоккеиста КалининаСпорт 20 апреля, 15:24
Томские создатели "Бессмертного полка" занялись поиском пропавших на войне солдатСибирь 20 апреля, 15:24
"Салават Юлаев" подписал контракт с хоккеистом "Ванкувера" ЛарсеномСпорт 20 апреля, 15:21
ФИФА: Россия ведет работу, чтобы все гости ЧМ-2018 смогли насладиться ее атмосферойСпорт 20 апреля, 15:12
"Зенит" провел первую тренировку на стадионе "Санкт-Петербург"Спорт 20 апреля, 15:10
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
ЯЛТА, 20 апреля. /ТАСС/. Российские власти дополнительно включили в федеральную целевую программу (ФЦП) социально-экономического развития Крыма и Севастополя более 11 млрд руб. на развитие энергетики на Черноморском побережье полуострова. Об этом сообщил заместитель министра энергетики РФ Андрей Черезов в рамках сессии на полях Ялтинского международного экономического форума (ЯМЭФ).
"Мы дополнительно в ФЦП (социально-экономического развития Крыма - прим. ТАСС) включили 11,54 млрд рублей", - сказал он, уточнив, что средства пойдут на модернизацию трансформаторных мощностей вдоль Черноморского побережья Крыма.
"До конца 2020 года <…> будут перестроены трансформаторные мощности, которые позволят оставить тот задел развития инвесторов в курортной зоне", - сказал замминистра.
ФЦП социально-экономического развития Крыма и Севастополя до 2020 года призвана модернизировать инженерную, транспортную и социальную инфраструктуру региона. После упразднения Минкрыма в середине июля 2015 года куратором этой программы стало Минэкономразвития РФ. Главными объектами финансирования остаются жизненно важные для Крыма инфраструктурные проекты: федеральная автотрасса "Таврида" и автоподход к Керченскому мосту, а также объекты энергетики.
III Ялтинский международный экономический форум (ЯМЭФ) проходит 20-22 апреля, в нем принимают участие более 1,5 тыс. человек из 50 стран мира. Стратегическим информационным партнером форума является агентство ТАСС.