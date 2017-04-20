Кластерный подход помог Крыму увеличить турпоток и поступления в бюджет

ЯЛТА, 20 апреля. /ТАСС/. Кластерный подход к развитию туризма в Крыму позволил увеличить туристический поток, поступления в бюджет и создать новые рабочие места. Об этом сообщил министр курортов и туризма региона Сергей Стрельбицкий в ходе Ялтинского международного экономического форума (ЯМЭФ).

"Улучшается инфраструктура. Мы сегодня видим увеличение турпотока, поступлений в бюджет, новых рабочих мест. Главное, что увидел бизнес, и что почувствовали люди, которые пришли с инвестициями, это то, что государство очень серьезно вкладывает сегодня в развитие Крыма", - сказал он, выступая на профильной туристической секции.

Стрельбицкий напомнил, что в Крыму с 2015 года создано шесть кластеров, два из которых находятся на восточном побережье полуострова и четыре - на западном. "Это было сделано не случайно, поскольку эти регионы наиболее перспективны для развития Крыма. Там на сегодняшний день сосредоточен наш основной потенциал пляжных территорий, и там есть, где развернуться бизнесу", - сказал он.

Перспективы востока и запада

Стрельбицкий отметил, что кластерная модель развития туризма для Крыма и инвесторов очень привлекательна. "Самое главное, что мы уже сегодня видим эффективность кластерной модели. Прежде всего, те регионы, которые вошли в кластерную систему, стали инвестиционно привлекательными. Сегодня возрастает активность бизнеса, в первую очередь местного бизнеса, что очень важно для Крыма", - отметил министр.

В целом, по словам Стрельбицкого, в развитие инфраструктуры туристических кластеров планируется вложить в рамках ФЦП по социально-экономическому развитию полуострова до 2020 года более 24 млрд руб.

Кластеры создаются как для развития детского оздоровления, в частности в Евпатории, так и природных территорий, таких как озера с лечебной грязью - в Сакаха и Ленинском районах полуострова.

"К примеру, реализация проекта по озеру Чокракское в Ленинском районе начинается в следующем году. Оно находится восточной части полуострова. Запасов грязи там хватит на столетия, и там появится новый, уникальный грязебальнеологический курорт", - подчеркнул Стрельбицкий.

Кроме того, сообщил он, будут реализованы проекты в Черноморском районе на западе Крыма и в Коктебеле под Феодосией.

Кластер - сигнал для бизнеса

Министр добавил, что инвесторы четко улавливают заинтересованность государства в развитии туристических кластеров, в частности в Крыму.

"Как только появляется сигнал государства о том, что в тот или иной город, в его инфраструктуру начинают вкладываться государственные средства, тут же сразу появляется бизнес, появляются предложения", - отметил Стрельбицкий.

В качестве примера он привел самый западный регион полуострова - Черноморский. "Когда было объявлено в 2016 году, что он входит в кластерную систему, мы были поражены, потому что по итогам первого квартала того же года, Черноморский район по количеству заявок и инвестиционных проектов находился на втором месте после Ялты. Вот так государство может изменить систему подходов в организации инфраструктуры", - отметил он.

По официальным данным Минкурортов республики, рост потока туристов в Крым постоянно увеличивается. В 2014 году полуостров посетило 3,8 млн человек, в 2015-м - 4,6 млн, а в 2016 году республику посетили 5,6 млн человек.

III Ялтинский международный экономический форум (ЯМЭФ) проходит с 20 по 22 апреля, в нем принимают участие порядка 1,5 тыс. человек из 50 стран мира. Стратегическим информационным партнером форума является информагентство ТАСС.