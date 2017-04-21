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В МЭР пока нет решений, как стимулировать рождение первенцев

Экономика и бизнес
21 апреля, 7:59 UTC+3 КРАСНОЯРСК КРАСНОЯРСК 21, апреля. /ТАСС
Ранее министр труда Максим Топилин предложил продлить программу маткапитала еще на пять лет, до 2023 года
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КРАСНОЯРСК, 21 апреля. /ТАСС/. В рамках подготовки плана развития экономики России на 2017-2025 годы рассматривается много вариантов поддержки рождаемости, однако конкретных решений по стимулированию рождения первенцев пока нет. Об этом журналистам в кулуарах Красноярского экономического форума заявил замминистра экономического развития РФ Олег Фомичев.

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Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев, выступая 19 апреля в Госдуме с отчетом об итогах работы правительства в 2016 году, заявил о необходимости не только сохранить программу материнского капитала по поддержке рождения второго и последующих детей, но и стимулировать рождение первенцев.

"Есть много вариантов (поддержки рождаемости - прим. ред. ТАСС), которые сейчас рассматриваются, в том числе при разработке плана на 2017-2025 годы, но пока никаких решений по этому поводу нет", - сказал он, отвечая на вопрос, есть ли в МЭР решения по стимулированию рождения первенцев, в том числе предусматривающие материальную поддержку.

Ранее глава Минтруда Максим Топилин предложил продлить программу материнского капитала, которая заканчивается в 2018 году, еще на пять лет, по 2023 год.

Материнский капитал - действующая в России с 2007 года мера поддержки семей, в которых родился второй или последующий ребенок. В январе 2016 года правительство РФ продлило программу по выплате материнского капитала до 2018 года.

В 2015 году размер материнского капитала составил чуть более 453 тыс. рублей. В 2016 году его сумма не индексировалась. Использовать средства материнского капитала разрешается на улучшение жилищных условий, образование, пенсионное обеспечение матери или реабилитацию ребенка-инвалида.

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