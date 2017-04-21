Пробег для получения скидок в "Платоне" может составить 60-95 тыс. км в год

КРАСНОЯРСК, 21 апреля. /ТАСС/. Минтранс РФ предлагает давать скидки в системе "Платон" перевозчикам с минимальным пробегом 60-95 тыс. км в год. Об этом сообщил ТАСС первый замминистра транспорта Евгений Дитрих в кулуарах Красноярского экономического форума.

"Мы сформулировали пробег в зависимости от различных групп от 60 до 95 тыс. км в год", - сказал он, отметив, что эти предложения существуют "на уровне разговоров", они окончательно не согласованы и не утверждены.

При этом Дитрих отметил, что серьезного внимания к вопросу о скидках у перевозчиков пока нет, это показывают предварительные переговоры Минтранса с отраслью. "Перевозчики нам не говорят о том, что этот вопрос для них является принципиальным", - сказал он.

Предполагаемый размер скидки он также не уточнил, отметив, что "скидки, которые будут, определит правительство".

В конце марта глава правительства РФ Дмитрий Медведев поручил Минтрансу, Минэкономразвития и Минфину проработать вопрос о введении скидок в "Платоне" в зависимости от пробега.

"Платон" - государственная система взимания платы в счет возмещения вреда, причиняемого автомобильным дорогам общего пользования федерального значения транспортными средствами, имеющими разрешенную максимальную массу свыше 12 т, введена на территории России с 15 ноября 2015 г. Тариф "Платона" с 15 апреля составляет 1,9 руб./км.