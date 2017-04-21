Инфосистема ЖКХ позволит потребителям отследить взаиморасчеты УК и поставщиков услуг

КРАСНОЯРСК, 21 апреля. /ТАСС/. Создающаяся в России Государственная информационная система жилищно- коммунального хозяйства (ГИС ЖКХ) позволит гражданам отслеживать взаиморасчеты между управляющей компанией (УК) и поставщиками услуг. Об этом в рамках дискуссии, посвященной работе системы, на Красноярском экономическом форуме (КЭФ-2017) сообщил заместитель министра связи и массовых коммуникаций РФ Михаил Евраев.

"Мы сейчас договорились о том, что ГИС ЖКХ будет донастроена в той части, чтобы туда "прилетала" из банков информация об оплате управляющих компаний услуг ресурсонабжающих организаций. Чтобы все финансовые цепочки были видны", - пояснил Евраев. Замминистра добавил, что сейчас пользователь видит информацию об уплате услуг ЖКХ только до момента поступления денег в УК.

На дискуссии в рамках КЭФ-2017 говорилось также о том, какие возможности предоставит ГИС ЖКХ для общественного контроля и принятия управленческих решений органами власти и инвесторами. Вопрос о том, как система поможет решить проблему неплатежей, поднял директор департамента ЖКХ, регулирования тарифов и энергетики Ярославской области Андрей Лукашов. "Собственники должны знать, куда уходят деньги от УК", - сказал он. "В Ярославской области собирается 98% (платежей за услуги ЖКХ - прим. ТАСС), а, к примеру, до "Газпрома" как конечного получателя доходит только 86%", - рассказал Лукашов.

Среди других нововведений в ГИС ЖКХ, которые необходимо реализовать, Лукашов обозначил и мониторинг состояния коммунальных сетей, чтобы формировать государственные задания по ремонту. Также он сказал, что Минсвязи РФ надо обратить внимание на качество работы по внесению данных в ГИС ЖКХ. "Я могу сказать, что в Ярославской области, по статистике, расположено 167 тыс. домов, а по ГИС ЖКХ - только 67 тыс.", - сказал представитель региона. Лукашов добавил, что качество данных можно повысить, применяя методики обучения персонала по работе с информацией, которые использовались во время проведения переписи населения и сельхозпереписи.

ГИС ЖКХ была введена в опытную эксплуатацию на всей территории РФ 1 июля 2016 года. С 1 июля 2017 года управляющие компании будут обязаны размещать данные в системе, а с 1 января 2018 года за несоблюдение этого правила, будет введена административная ответственность. Также с нового года, если информация о начислениях за услуги ЖКХ не будет размещена на портале, граждане получат право не платить за них. Для Москвы, Санкт-Петербурга и Севастополя запуск отложен до 1 января 2019 года.

В ГИС ЖКХ зарегистрировано 100% процентов российских УК

Как предполагается, после полноценного запуска ГИС ЖКХ граждане смогут видеть все начисления за услуги ЖКХ, объем услуг, а также будут иметь возможность контролировать качество выполняемых работ по дому, видеть все договоры и акты по их приемке.

Как сообщил в рамках КЭФ-2017 замглавы Минкомсвязи Михаил Евраев, на сегодняшний день в системе зарегистрировано 74 тыс. организаций сферы ЖКХ, в том числе 75% ТСЖ, 88% ресурсоснабжающих организаций, 100% управляющих компаний и государственных жилищных инспекциях; размещена информация о 0,5 млрд платежей за ЖКУ, 33 млн лицевых счетов граждан, 10,8 млн домов. Регионы, в которых ГИС ЖКХ внедряется наиболее быстрыми темпами, - Белгородская, Мурманская и Тульская области, Республики Калмыкия и Хакасия, Ханты-Мансийский Автономный округ - Югра.

Красноярский экономический форум проходит с 20 по 22 апреля. Его главная тема - "Российская экономика: повестка 2017-2025 годы". ТАСС является стратегическим информационным партнером форума.